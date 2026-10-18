Bỏ Pepsi, KFC chuyển sang dùng Coca-Cola tại các cửa hàng ở Mỹ

KFC cho biết sẽ thay thế hoàn toàn các sản phẩm của Pepsi bằng Coca-Cola tại các nhà hàng tại Mỹ, khép lại mối quan hệ đối tác về đồ uống đã kéo dài suốt khoảng 4 thập kỷ.

KFC đã từ bỏ đối tác cung cấp đồ uống suốt 4 thập kỷ vừa qua là Pepsi, để chuyển sang sử dụng Coca-Cola. Ảnh: Luke Sharrett/Bloomberg/Getty Images.

Trong khi một số thị trường quốc tế của KFC từ lâu đã phục vụ các sản phẩm đồ uống của Coca-Cola, các nhà hàng của chuỗi đồ ăn nhanh này tại Mỹ lại trung thành với đồ uống của Pepsi kể từ năm 1986, thời điểm tập đoàn PepsiCo mua lại KFC, theo CNBC.

Tuy nhiên, mối quan hệ này sắp thay đổi. Ông Tan-Gillespie, Chủ tịch KFC Mỹ mới đây đã cho biết chuỗi đồ ăn nhanh này dự kiến hoàn tất quá trình chuyển đổi và chính thức phục vụ các dòng sản phẩm của Coca-Cola tại toàn bộ hệ thống cửa hàng cơ hữu tại Mỹ vào cuối quý I/2027.

Dù vậy, ông Tan cũng nhấn mạnh rằng dù có sự thay đổi lớn tại thị trường nội địa, PepsiCo vẫn là đối tác chiến lược quan trọng của công ty mẹ KFC và tại các thị trường quốc tế khác.

Sự thay đổi mang tính bước ngoặt này diễn ra trong bối cảnh KFC đang nỗ lực để giành lại tình cảm và sự ủng hộ của người dân Mỹ, những người trong thời gian qua đã có xu hướng quay lưng với chuỗi nhà hàng gà rán lâu đời này để chuyển sang các đối thủ khác như Chick-fil-A hay Popeyes.

Chia sẻ về quyết định chiến lược này, ông Tan-Gillespie đã viết trong một bản ghi nhớ gửi tới các thương nhân nhượng quyền và nhân viên: “Quyết định này là một bước quan trọng trong sự trở lại của Kentucky Fried Chicken. Việc bổ sung thức uống mới, với đối tác mới là Coca-Cola, sẽ mang đến cho chúng ta nền tảng để đổi mới, đáp ứng thị hiếu đang thay đổi và mang đến cho khách hàng nhiều lý do hơn để lựa chọn chúng ta”.

Với nhiều chuỗi thức ăn nhanh, đồ uống đã trở thành chiến lược quan trọng để thu hút và giữ chân khách hàng. Nhiều tên tuổi lớn như McDonald’s hay Taco Bell đã không ngừng mở rộng thực đơn đồ uống với các lựa chọn phong phú từ nước giải khát cho đến các loại soda sáng tạo.

Về phần mình, KFC cũng bắt đầu thử nghiệm những hướng đi mới, như việc ra mắt các loại đồ uống cà phê đá và sinh tố tại Open House, nhà hàng sáng tạo và thử nghiệm của hãng đặt tại McKinney, Texas.

Về phía Coca-Cola, hồi đầu năm nay, hãng đồ uống này từng chia sẻ vẫn luôn chủ động hỗ trợ nhiều đối tác nhà hàng trong việc nghiên cứu và phát triển các loại đồ uống mới, tạo thêm sức cạnh tranh trên thị trường.

Trong nhiều thập kỷ, Coca-cola và Pepsi đã cạnh tranh khốc liệt nhằm giành giật từng đối tác nhà hàng chiến lược. Với hai "gã khổng lồ" ngành nước giải khát, việc góp mặt trong thực đơn của các hệ thống đồ ăn nhanh quy mô lớn không chỉ mở ra cơ hội gia tăng doanh số mà còn là bệ phóng quan trọng để củng cố và nâng tầm nhận diện thương hiệu trên phạm vi toàn cầu.

Dù việc các chuỗi nhà hàng lớn đột ngột thay đổi nhà cung cấp đồ uống là điều ít khi xảy ra, đây không phải điều chưa có tiền lệ trong ngành công nghiệp ẩm thực.

Trước đó, vào năm 2024, Pepsi từng tạo tiếng vang khi giành được Subway, chuỗi nhà hàng lớn nhất nước Mỹ tính theo số lượng cửa hàng, từ tay đối thủ Coca-cola.

Ngược lại, bên cạnh thương vụ KFC, Coca-Cola trong những năm gần đây cũng liên tiếp gặt hái nhiều thắng lợi khi bắt tay với hàng loạt khách hàng tên tuổi từng gắn bó với Pepsi như Culver’s, Arby’s và Panda Express.