Bộ Nông nghiệp và Môi trường tham quan, ký kết hợp tác với Zalo

Chiều ngày 14/10, các cán bộ từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đã có chuyến tham quan và làm việc tại trụ sở Zalo.
|Trong 5 năm qua, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hợp tác với Zalo triển khai ứng dụng công nghệ trong công tác phòng chống thiên tai tại Việt Nam. Để đánh dấu những bước hợp tác chiến lược mới trong tương lai, các cán bộ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã có chuyến tham quan và làm việc với Zalo tại VNG Campus.
|
|Các cán bộ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tham quan văn phòng Zalo, VNG Campus. Tại văn phòng Zalo, các cán bộ Cục đã được giới thiệu không gian làm việc, tìm hiểu những ứng dụng công nghệ và lắng nghe chia sẻ về lịch sử công ty.
|
|
Trong khuôn khổ chuyến tham quan, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trao thư cảm ơn cho Zalo vì những đóng góp trong công tác phòng chống thiên tai tại Việt Nam, đồng thời tiến hành ký kết hợp tác cho giai đoạn 2026-2028.
|
|
Trong 5 năm, Zalo đã đồng hành cùng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai trong công tác phòng chống thiên tai tại Việt Nam. Tính đến tháng 9/2025, Zalo đã phối hợp cùng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai gửi ra gần 1 tỷ tin nhắn tới người dân trên cả nước trong các thời điểm thiên tai, bão lũ, thời tiết khắc nghiệt.
|
|
Bên cạnh việc tổng kết quá trình hợp tác, Zalo cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng tiến hành lễ ký kết thoả thuận hợp tác trong giai đoạn 2026-2028, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động phòng chống thiên tai tại Việt Nam. Thoả thuận hợp tác mới giữa Zalo và Bộ Nông nghiệp và Môi trường thể hiện sự ghi nhận lớn của các cơ quan Nhà nước cho những đóng góp của Zalo trong công tác Chuyển đổi số quốc gia.
|
|Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, khẳng định: “Thỏa thuận hợp tác lần thứ hai, có hiệu lực đến hết năm 2028, là bước phát triển mới trong mối quan hệ giữa Cục và Zalo. Chúng tôi tin tưởng rằng trong giai đoạn tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, không chỉ kế thừa, duy trì các hoạt động hiện có mà còn nghiên cứu, phát triển thêm nhiều dịch vụ tiện ích mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền tin, cảnh báo thiên tai và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn”.
|
|
Bà Lê Thị Kim Xuyến, Giám đốc Dịch vụ công và Chuyển đổi số của Zalo, thể hiện cam kết của Zalo trong tiến trình chuyển đổi số tại Việt Nam nói chung và công tác phòng chống thiên tai nói riêng. Bà Kim Xuyến cho biết: “Chuyển đổi số trong lĩnh vực phòng chống thiên tai không chỉ là áp dụng công cụ mới, mà tạo ra một cơ chế kết nối linh hoạt, nhân văn giữa Nhà nước và người dân. Đó cũng chính là sứ mệnh Zalo luôn theo đuổi: Trở thành cầu nối tin cậy, giúp các cơ quan Nhà nước đưa thông tin đến người dân nhanh chóng và kịp thời trong những thời khắc quyết định. Việc ký kết hợp tác đánh dấu một bước tiến mới, không chỉ tiếp nối thành quả 5 năm qua, mà còn mở ra một giai đoạn hợp tác toàn diện và sâu sắc”.
|
|
Trong tương lai, Zalo sẽ tiếp tục tối ưu hóa toàn bộ hệ sinh thái công nghệ để công tác phòng chống thiên tai ngày càng hiệu quả hơn.
