Bộ Nông nghiệp và Môi trường tham quan, ký kết hợp tác với Zalo

Bà Lê Thị Kim Xuyến, Giám đốc Dịch vụ công và Chuyển đổi số của Zalo, thể hiện cam kết của Zalo trong tiến trình chuyển đổi số tại Việt Nam nói chung và công tác phòng chống thiên tai nói riêng. Bà Kim Xuyến cho biết: “Chuyển đổi số trong lĩnh vực phòng chống thiên tai không chỉ là áp dụng công cụ mới, mà tạo ra một cơ chế kết nối linh hoạt, nhân văn giữa Nhà nước và người dân. Đó cũng chính là sứ mệnh Zalo luôn theo đuổi: Trở thành cầu nối tin cậy, giúp các cơ quan Nhà nước đưa thông tin đến người dân nhanh chóng và kịp thời trong những thời khắc quyết định. Việc ký kết hợp tác đánh dấu một bước tiến mới, không chỉ tiếp nối thành quả 5 năm qua, mà còn mở ra một giai đoạn hợp tác toàn diện và sâu sắc”.