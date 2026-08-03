Bộ Nội vụ: Sau sắp xếp giảm hơn 41.000 thôn, tổ dân phố

Đến nay, toàn bộ 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị và Chính phủ.

Chiều 3/8, tại họp báo thường kỳ Chính phủ, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến sắp xếp thôn, tổ dân phố, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết: Đến nay, toàn bộ 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị và Chính phủ.

Theo bà, quá trình triển khai được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên từng địa bàn.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà trả lời tại họp báo. Ảnh: Như Ý/Tiền Phong.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ thông tin, sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 (giảm 41.511 đơn vị, tương đương giảm 46,33%).

Việc sắp xếp không chỉ tinh gọn đầu mối mà còn nâng quy mô quản lý, tăng tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn theo quy định, khắc phục cơ bản tình trạng quy mô nhỏ, phân tán; đồng thời vẫn bảo đảm giữ ổn định các thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh và điều kiện địa lý”, bà Hà cho hay.

Sắp xếp gắn với việc giải quyết chế độ, chính sách

Cùng việc sắp xếp, theo đại diện Bộ Nội vụ, các địa phương đã hoàn thành kiện toàn tổ chức đảng, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; gắn với việc bố trí, sử dụng và giải quyết chế độ, chính sách đồng bộ, kịp thời đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Đồng thời, các địa phương đã bố trí cơ sở vật chất, bàn giao hồ sơ, tài sản và các điều kiện cần thiết để các thôn, tổ dân phố mới đi vào hoạt động ngay sau khi được thành lập, không làm gián đoạn hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở và đời sống của nhân dân.

“Có thể khẳng định, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đã hoàn thành đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ theo Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị; góp phần tinh gọn tổ chức ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư”, bà Hà nói.

Cùng đó, Bộ Nội vụ cũng khẳng định, quá trình sắp xếp đã thực hiện việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách theo hướng ưu tiên những người có uy tín, năng lực, trình độ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản trị cơ sở trong giai đoạn mới.