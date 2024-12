Bộ Nội vụ: Cơ bản hoàn thành đề án tinh gọn trình Bộ Chính trị

Sáng 21/12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của ngành Nội vụ.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm “tăng tốc” để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, hội nghị hôm nay là dịp để toàn ngành cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong năm 2024, cùng chia sẻ về những khó khăn, thách thức, những trăn trở và cùng hướng đến năm 2025 với quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn.

Khái quát lại những dấu ấn toàn diện trên mọi mặt công tác của ngành Nội vụ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trong năm toàn ngành đã tiếp tục tập trung nỗ lực để tháo gỡ những bất cập về cơ chế, chính sách tiếp tục kiến tạo thể chế khơi thông các nguồn lực, khắc phục các điểm nghẽn về tổ chức bộ máy, công vụ, công chức, thủ tục hành chính nhằm thúc đẩy sự phát triển.

Bộ Nội vụ là cơ quan có số văn bản trình cấp có thẩm quyền ban hành cao nhất. Đặc biệt đã tham mưu thực hiện 4/6 nhiệm vụ về cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27 của Trung ương mà đột phá là đề xuất thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo lộ trình hợp lý, thận trọng, từng bước, thiết thực, hiệu quả.

Trong đó điều chỉnh lương cơ sở tăng 30% - mức tăng cao nhất từ trước đến nay và bổ sung 10% tiền thưởng trên tổng quỹ lương cơ bản cho cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, tạo động lực và nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức.

Một kết quả nổi bật nữa, theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, đó là Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025.

Đồng thời, tham mưu cấp có thẩm quyền thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương – thành phố Di sản đầu tiên trực thuộc Trung ương, nâng cấp 137 đơn vị hành chính đô thị góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa theo Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị.

Đáng chú ý, trong một tháng qua, Bộ Nội vụ đã tập trung cao độ tham mưu Ban Chỉ đạo của Chính phủ thực hiện phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Chính phủ theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương với khối lượng công việc lớn chưa từng có.

Đến nay, đã cơ bản hoàn thành toàn bộ báo cáo, đề án liên quan trình Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương bảo đảm tiến độ và đúng yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương.

Bộ cũng nỗ lực, quyết tâm xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm và hiệu quả. Trong đó, chú trọng đổi mới đánh giá, xếp loại và xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng thời phân cấp, phân quyền triệt để trong trong tuyển dụng, đổi mới nâng ngạch công chức, bỏ thi và thực hiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảm gánh nặng, thủ tục, quy trình, được sự đồng tình, thống nhất cao của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, Bộ tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính với mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, lấy sự phát triển kinh tế - xã hội làm thành tựu, lấy đổi mới, sáng tạo làm động lực.

Ngoài ra, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, trong đó tập trung tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho địa phương, cơ sở nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước một cách đồng bộ, thống nhất trong ngành Nội vụ, tạo sự ổn định và phát triển rõ nét của toàn ngành và địa phương.

Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với hoàn thành, đồng bộ, liên thông cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nội vụ cũng cũng thẳng thắn nhìn nhận còn không ít những hạn chế, tồn tại và những khó khăn vướng mắc đặt ra từ thực tiễn.

Trong đó, cần phải nghiêm túc nhận diện để khẩn trương khắc phục, tháo gỡ điểm nghẽn, đặc biệt là công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ.

Bộ trưởng nhấn mạnh, năm 2025 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, thời điểm chuẩn bị cho kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đây cũng là thời điểm hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp và cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của ngành Nội vụ; đồng thời vận hành bộ máy hành chính nhà nước sau sắp xếp bảo đảm tính liên tục, thống nhất và ổn định phát huy được hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Lưu ý nhiệm vụ của của ngành Nội vụ năm 2025 là rất nặng nề, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: “Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ, hơn lúc nào hết, ngành Nội vụ cần có quyết tâm cao hơn, có khát vọng lớn hơn; mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực dự báo, chủ động nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa để kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết tốt những vấn đề đặt ra từ thực tiễn”.

