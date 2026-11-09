Bộ đôi Dreame giúp sàn nhà sạch tinh tươm mỗi ngày

Matrix10 Ultra tự động dọn dẹp khi gia đình vắng nhà, H13s FlexReach đồng hành khi cần dọn nhanh tại chỗ. Bộ đôi Dreame tạo nên quy trình chăm sóc nhà cửa trọn vẹn.

Một căn nhà sạch không đến từ thiết bị duy nhất, mà đến từ sự phối hợp nhịp nhàng và bổ trợ lẫn nhau giữa thiết bị. Robot lo việc quét dọn cơ bản hàng ngày, trong khi máy hút bụi lau sàn xử lý vết bẩn nặng hơn cần làm sạch ngay. Nhờ đó, việc chăm sóc nhà cửa trở nên nhẹ nhàng và trọn vẹn hơn, nhất là vào những ngày bận rộn cuối năm.

Matrix10 Ultra chăm sàn tỉ mỉ theo từng khu vực

Nếu phải dùng một từ để nói về Dreame Matrix10 Ultra, đó là “tỉ mỉ”. Theo hãng, đây là robot hút bụi lau nhà đầu tiên tự động nhận diện và thay giẻ lau dựa trên từng khu vực sử dụng, như người chăm nhà hiểu rõ tính chất của từng góc nhỏ trong nhà.

Phòng khách cần lau nhẹ nhàng bằng nước ấm 40 độ C đã có giẻ lau nhiệt đa dụng. Gian bếp dính dầu mỡ sau bữa nấu đã có giẻ lau nylon chà sàn chuyên dụng để xử lý vết bẩn cứng đầu. Nhà tắm ẩm ướt, cần làm khô nhanh, robot chuyển sang dùng giẻ lau vải bọt biển thấm hút tốt. Mỗi khu vực được lau dọn theo cách riêng, không còn cảnh dùng chung một chiếc giẻ cho cả nhà.

Trạm sạc của Matrix10 Ultra trang bị 3 bộ giẻ cho từng loại sàn khác nhau.

Sự tỉ mỉ còn thể hiện ở khoang dung dịch 3 ngăn. Theo Dreame, đây là lần đầu hãng trang bị. Robot tự động chọn chế phẩm phù hợp như khử mùi thú cưng, chăm sóc sàn gỗ hay vệ sinh thông thường. Nhà có thú cưng, sàn gỗ cần nâng niu hay chỉ đơn giản là muốn sàn sạch thơm hàng ngày, Matrix10 Ultra đều tự xử lý.

Là sản phẩm cao cấp, Matrix10 Ultra có lực hút đến 30.000 Pa, đủ sức cuốn sạch bụi mịn, tóc rụng hay vụn bánh rơi trên sàn. Hệ thống điều hướng AI nhận diện đến 240 đồ vật, giúp robot di chuyển thông minh, tránh va chạm và không bỏ sót góc khuất. Robot có thể vượt bậc thềm đôi cao đến 8 cm, nên ngưỡng cửa hay bậc thềm nhỏ trong nhà không còn là trở ngại.

Robot có dung dịch riêng để khử mùi thú cưng trong nhà.

Sau mỗi lần làm việc, Matrix10 Ultra tự giặt giẻ lau bằng nước nóng 100 độ C, vừa sạch vừa diệt khuẩn, để lần lau sau luôn bắt đầu với chiếc giẻ thơm tho. Người dùng chỉ cần hẹn giờ, phần còn lại robot tự đảm nhận.

H13s FlexReach linh hoạt xử lý vết bẩn tức thì

Nếu Matrix10 Ultra lo việc lớn, đều đặn và có hệ thống, thì Dreame H13s FlexReach là bạn đồng hành linh hoạt, sẵn sàng khi người dùng cần xử lý nhanh vết bẩn bất ngờ.

Đó là khoảnh khắc đời thường như con làm đổ sữa ở phòng khách, chồng làm rơi vụn thức ăn ở gian bếp hay vợ vừa nấu xong và muốn sàn bếp sạch bong trước khi khách đến. Lúc đó, thay vì chờ robot chạy một vòng, người dùng chỉ cần cầm H13s FlexReach lên, lướt nhẹ một đường là xong. Với lực hút 21.000 Pa, máy hút sạch cả bụi khô lẫn vết bẩn ướt trong một lần đi qua, không cần quét trước, lau sau.

Với vết bẩn nặng hoặc cần làm sạch tức thì, máy lau sàn là lựa chọn phù hợp.

Tính năng nhỏ nhưng hữu ích ở H13s FlexReach là khả năng ngả phẳng 180 độ, luồn sâu vào gầm sofa, gầm giường để làm sạch kỹ hơn. Thân máy lướt êm, nhẹ nhàng, làm sạch sát cạnh nhờ công nghệ Dual Edge, nên mép tường, chân tủ cũng được chăm sóc kỹ càng.

Máy lau sàn của Dreame có thể hoạt động liên tục đến 50 phút, đủ cho một lần dọn nhanh căn nhà nhiều tầng. Bình nước sạch 780 ml và bình nước bẩn 700 ml tách riêng, nên nước lau luôn sạch. Sau khi dọn xong, máy tự làm sạch với nước nóng 90 độ C và sấy khô trong 5 phút, kèm bộ phận kháng khuẩn và khử mùi, giúp người dùng không còn phải lo mùi ẩm hay vi khuẩn bám lại trên giẻ lau.

Khu vực robot không thể đi đến như bậc cầu thang là nơi máy lau sàn phát huy thế mạnh.

Bữa cơm thêm phần ấm cúng khi có không gian sạch sẽ. Bộ đôi Dreame Matrix10 Ultra và H13s FlexReach giúp việc dọn dẹp trở nên đơn giản hơn, để gia đình có thêm thời gian dành cho điều quan trọng.