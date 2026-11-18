Rạng sáng 18/11, Bồ Đào Nha nhọc nhằn đánh bại Xứ Wales với tỷ số 3-2 trên sân khách ở lượt cuối bảng D Nations League A.

Bồ Đào Nha đánh bại Xứ Wales trong thế thiếu người. Ảnh: Reuters.

Sau trận thua Đan Mạch cách đây ít ngày, huấn luyện viên Jorge Jesus thực hiện tới 4 sự điều chỉnh trong bối cảnh vắng Ruben Dias, Joao Palhinha và Bernardo Silva vì án treo giò.

Tưởng chừng "Seleccao" sẽ có trận đấu dễ thở khi chạm trán đội bét bảng Xứ Wales, tuy nhiên, hàng thủ thiếu chắc chắn tiếp tục khiến đội khách trải qua 90 phút đầy bất an.

Bruno Fernandes chuộc lỗi phần nào bằng cú sút xa đẳng cấp mở tỷ số ngay phút 11 sau pha kiến tạo của Joao Neves, còn Pedro Neto cũng kịp để lại dấu ấn với pha đệm bóng gỡ hòa 2-2 cuối hiệp một. Tuy nhiên, tiền đạo Goncalo Ramos vẫn chơi mờ nhạt trên hàng công trước khi bị rút ra nghỉ ở phút 59, nhường chỗ cho Joao Felix.

Bồ Đào Nha thắng nhọc Xứ Wales trên sân khách. Ảnh: Reuters.

Ở chiều ngược lại, Xứ Wales dù đã chắc chắn đứng cuối bảng vẫn thi đấu đầy quyết tâm và liên tục xé toang hệ thống phòng ngự của đội khách bằng những pha phản công tốc độ.

Chỉ hai phút sau bàn thua đầu tiên, David Brooks dứt điểm chéo góc gỡ hòa 1-1 từ đường kiến tạo của Rubin Colwill. Đến phút 40, chính Brooks chọc khe thuận lợi để Sorba Thomas băng xuống dứt điểm tinh tế, đưa chủ nhà vươn lên dẫn 2-1.

Phải nhờ đến pha leo biên rồi căng ngang chuẩn xác của Trincao ở phút 43, Neto mới giúp Bồ Đào Nha bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa. Bước sang hiệp hai, thế trận giằng co tiếp tục diễn ra hấp dẫn khi Neto sút trúng cột dọc ở phút 59.

Những sự điều chỉnh nhân sự của HLV Jorge Jesus nhanh chóng phát huy tác dụng ở phút 70. Tận dụng tình huống đánh đầu phá bóng lỗi của trung vệ vào sân thay người Ben Cabango từ đường chuyền dài của Fernandes, tiền đạo trẻ Carlos Forbs đi bóng cắt vào từ cánh phải rồi cứa lòng chân trái hiểm hóc ấn định tỷ số 3-2.

Kịch tính đẩy lên cao trào khi Neto nhận liên tiếp hai thẻ vàng chỉ trong vòng chưa đầy hai phút (phút 72 và 74), đẩy Bồ Đào Nha vào thế thiếu người. Trong hơn 15 phút cuối, Xứ Wales dồn toàn lực tấn công với hàng loạt cơ hội ngon ăn của Harry Wilson, Ben Davies hay Connor Roberts, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Diogo Costa giúp đội khách đứng vững để bảo toàn thắng lợi.

Chiến thắng nhọc nhằn giúp Bồ Đào Nha bảo toàn ngôi đầu bảng D và tiến vào tứ kết Nations League. Ở trận đấu cùng giờ, Na Uy đánh bại Đan Mạch 3-2 ngay tại Copenhagen để giành tấm vé đi tiếp còn lại, trong khi Xứ Wales sẽ phải bước vào loạt trận play-off trụ hạng vào năm sau.

Bồ Đào Nha có thật sự cần Ronaldo? Ronaldo vẫn là biểu tượng, nhưng vị trí của anh trong đội hình Bồ Đào Nha không còn là điều bất khả xâm phạm.