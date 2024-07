Bồ Đào Nha đang lãng phí 192 triệu euro

Trong trận đấu với Slovenia thuộc vòng 1/8 EURO 2024, dù Bồ Đào Nha đang thi đấu bế tắc và cần có thêm nhiều phương án tấn công, HLV trưởng Roberto Martinez vẫn không sử dụng bộ đôi Joao Felix - Goncalo Ramos.

Tính từ vòng bảng, cả 2 cầu thủ đều phải dự bị 3 trận. Trận duy nhất họ được đá là trước Georgia. Ramos chỉ được đá 24 phút khi vào sân thay Cristiano Ronaldo từ phút 66. Trong khi Felix khá hơn, được đá 90 phút, nhưng đó là do Rafael Leao bị treo giò.

Ở trận gặp Slovenia, Joao Felix và Goncalo Ramos đều đã khởi động nhưng chỉ Francisco Conceicao được tung vào sân thay người. Khi thay tiền vệ Vitinha, HLV người Tây Ban Nha cũng lựa chọn Diogo Jota chứ không phải Felix hay Ramos.

Ngay cả khi Bồ Đào Nha phải đá hiệp phụ và luân lưu, HLV Martinez cũng sử dụng 2 hậu vệ Ruben Neves và Nelson Semedo và để 2 tiền đạo trị giá gần 200 triệu euro dự bị.

Cả hai cầu thủ này đều có phong độ không ổn định trước EURO 2024. Họ không còn là lựa chọn số một ở CLB chủ quản. Goncalo Ramos chật vật ở PSG. Barcelona tìm cách đẩy Joao Felix đi khỏi Nou Camp càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên không thể loại trừ giả thuyết HLV Martinez đang có toan tính riêng, nơi Ramos và Felix có thể là "vũ khí bí mật" trong những vòng tới. Bồ Đào Nha vẫn đang tiếp tục hành trình của mình tại EURO 2024, vì thế, cơ hội cho hai cầu thủ này vẫn còn.

