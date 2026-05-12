Bộ Chính trị điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ lãnh đạo tại VOV, VTV, TTXVN

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Tổng Giám đốc VOV, Tổng Giám đốc VTV, Tổng Giám đốc TTXVN là các chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị quản lý.

Theo kết luận, Bộ Chính trị đã xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về việc điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ và danh mục chức danh lãnh đạo các cơ quan truyền thông, báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm khoa học xã hội và Khoa học công nghệ phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.

Bộ Chính trị đồng ý điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ tại Quy định 377 của Bộ Chính trị đối với các chức danh: "Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam" từ "Chức danh cán bộ phải lấy ý kiến thẩm định của các ban, cơ quan của Trung ương Đảng" lên "Chức danh cán bộ do Ban Bí thư quyết định".

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đại diện lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hôm 1/4.

Bộ Chính trị cũng đồng ý điều chỉnh các chức danh lãnh đạo các cơ quan Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tại Quy định 368 của Bộ Chính trị như sau:

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam từ bậc 2 lên bậc 1 Nhóm II (các chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị quản lý).

Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam từ bậc 1 Nhóm IV (khung chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý) lên bậc 1 Nhóm III (các chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện Ban Bí thư quản lý).

Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan cụ thể hóa về tiêu chuẩn chức danh; rà soát, đánh giá đối với các Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; nếu bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì xin chủ trương trước khi thực hiện quy trình nhân sự để trình Ban Bí thư xem xét theo thẩm quyền; trường hợp nhân sự không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, sẽ xem xét bố trí công tác phù hợp.

Bộ Chính trị giao Ban Thường vụ Đảng ủy 5 cơ quan tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo theo phân cấp quản lý; đánh giá, rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện và thực hiện quy trình nhân sự để xem xét, quyết định việc bổ nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo các tổ chức trực thuộc theo thẩm quyền, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đúng quy định và chịu trách nhiệm trước Ban Bí thư.