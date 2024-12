Bộ 3 đứng sau trợ lý Việt đầu tiên đạt 1 triệu cài đặt trên ôtô

Với ba trọng tâm về công nghệ, sản phẩm và kinh doanh, đội ngũ người Việt phát triển Kiki Auto đã chinh phục thành công người dùng trong nước với 1 triệu lượt cài đặt và sử dụng.

Nhìn vào thị trường ôtô Việt cách đây khoảng 10 năm, khái niệm “trợ lý trên xe hơi” vẫn còn khá mới mẻ. Đặc biệt khi trải nghiệm tiên tiến này từng có thời gian được xem như “đặc quyền” của riêng chủ sở hữu các dòng ôtô đời mới hạng sang. Tuy nhiên những năm trở lại đây, sự đầu tư của chính người Việt vào phát triển trợ lý thông minh trên xe hơi đã giúp người lái xe trong nước dễ dàng tiếp cận với những trải nghiệm lái xe tiên tiến toàn cầu. Qua đó góp phần thúc đẩy một kỷ nguyên ôtô thông minh mới tại Việt Nam.

Tiến trình này đang được đẩy mạnh khi vào tháng 12 vừa qua, lần đầu tiên thị trường trợ lý trên xe hơi trong nước ghi nhận sản phẩm Việt “Kiki Auto” cán mốc 1 triệu lượt cài đặt và sử dụng. Một sản phẩm được phát triển bởi 100% đội ngũ kỹ sư Việt tại Zalo, ứng dụng những công nghệ hiện đại toàn cầu vào phát triển sản phẩm có tính địa phương hóa cao cho chính người dùng Việt.

“From zero to hero” mô tả cho nỗ lực bền bỉ của đội ngũ phát triển Kiki Auto, một hành trình dài đào sâu vào các công nghệ lõi làm nên một trợ lý am hiểu tiếng Việt, tập trung vào các nhu cầu thiết yếu nhất khi lái xe của người Việt và mở rộng kết nối với những đối tác đưa sản phẩm vào hỗ trợ việc di chuyển của đông đảo đối tượng người dùng.

Khác với những trợ lý giọng nói trên thế giới, ngay từ ban đầu Kiki Auto đã được định vị phát triển trở thành “trợ lý cho người Việt”. Do đó, thay vì chạy theo xu hướng hỗ trợ đa ngôn ngữ, đội ngũ kỹ thuật đã tinh chỉnh những công nghệ hiện đại để phù hợp với trọng tâm phát triển.

Đảm nhiệm vị trí quan trọng liên quan tới xây dựng nền tảng kỹ thuật cho Kiki Auto từ những ngày đầu, anh Nguyễn Anh Huy - Lead Software Engineer tại Zalo, cho biết đội ngũ đã có quá trình nghiên cứu những công nghệ tiên tiến nhất như kỹ thuật xử lý tín hiệu âm thanh ở thiết bị, luồng xử lý hội thoại, mô hình ngôn ngữ lớn… để đưa vào phát triển trợ lý Kiki Auto.

Theo đó, đội ngũ đã ứng dụng công nghệ vào phát triển dữ liệu dựa trên sự đa dạng về ngữ âm của các vùng miền ở Việt Nam, bên cạnh đó tập trung vào hiệu chỉnh cách ra lệnh thông qua giọng nói cho Kiki Auto dựa vào từng ngữ cảnh cụ thể, nội dung và cách ngắt nghỉ trong từng phản hồi để phù hợp với thực tế sử dụng.

Nhớ lại những khó khăn ngày đầu, anh Huy cho biết thời điểm Kiki Auto được phát triển, thị trường trong nước chưa có doanh nghiệp nào ra mắt sản phẩm tương tự. Chính vì vậy, khó khăn hàng đầu với đội ngũ kỹ thuật là sự thiếu hụt kiến thức, chuyên môn và kinh nghiệm trong khi vẫn phải đáp ứng với nhịp độ phát triển của sản phẩm. Cả nhóm phải vừa tự học hỏi kiến thức mới, thử nghiệm vừa phải đưa ra các quyết định nhanh chóng để kịp tiến độ và các yêu cầu trong từng giai đoạn phát triển.

Tuy nhiên với anh Huy: “Khó khăn càng lớn đồng nghĩa với cơ hội càng cao, cơ hội mình nhìn nhận được ở thời điểm đó là: kiến thức và tiềm năng phát triển. Với sự nhìn nhận này, mình lấy đó làm động lực để thúc đẩy bản thân mạnh mẽ và quyết liệt hơn với các nhiệm vụ được giao”.

Qua từng năm, nền tảng kỹ thuật của Kiki Auto đã đạt được những bước tiến vượt bậc giúp củng cố thế mạnh về sự hiểu biết tiếng Việt của một trợ lý dành cho người Việt.

“Kiki Auto hiện đã được nâng cấp lên các mô hình E2E - công nghệ nhận diện giọng nói thành văn bản mới nhất trên thế giới nhằm tăng tốc quá trình huấn luyện mô hình cũng như nâng cao tính chính xác”, anh Nguyễn Anh Huy chia sẻ.

Cũng theo anh Huy, mẫu giọng nói của người dùng ở các vùng miền khác nhau cũng như âm thanh môi trường thực tế thường xuyên được cập nhật để huấn luyện tốt hơn các mô hình về khả năng nghe hiểu tiếng nói của các địa phương.

Hiện tại, đội ngũ cũng thường xuyên theo sát thói quen sử dụng hàng ngày của người dùng trong các môi trường để điều chỉnh mô hình theo những cách nói đa dạng.

Bên cạnh hiểu giọng nói của nhiều vùng miền tại Việt Nam, trợ lý Kiki Auto hiện cũng có khả năng nhận diện và sửa lỗi những câu lệnh chưa chuẩn về cú pháp để thực thi đúng nhu cầu của người dùng.

Đây là những thế mạnh và lợi thế cạnh tranh giúp Kiki Auto tự tin trở thành một trợ lý trên ôtô hàng đầu cho người Việt hiện nay tại thị trường trong nước.

Song song với quá trình phát triển nền tảng kỹ thuật, đội ngũ Kiki Auto cũng tập trung nghiên cứu nhu cầu thiết yếu của người lái ôtô tại Việt Nam. Với vai trò của một Product Manager (Quản lý dự án) cũng như trực tiếp tham gia phát triển Kiki Auto từ những ngày đầu, anh Nguyễn Hoàng Khánh Duy cho biết Kiki Auto được xây dựng dựa trên niềm tin về một phương thức giao tiếp tự nhiên bằng giọng nói sẽ đem lại những giá trị cho người dùng trong hiện tại và tương lai thông qua hỗ trợ thực hiện các tác vụ mà không cần nhìn vào màn hình hay rời tay khỏi vô lăng.

Dựa trên nền tảng đó, đội ngũ Kiki Auto đã nghiên cứu để thấu hiểu những nhu cầu thiết yếu nhất của người lái ôtô ở Việt Nam và cho ra mắt hai tính năng quan trọng làm nên thương hiệu của trợ lý này là chỉ đường và nghe nhạc.

Trong khi tính năng chỉ đường được triển khai thành công trên những ứng dụng bản đồ quen thuộc nhất với cộng đồng lái xe Việt là Google Maps, Vietmap và Navitel, tính năng nghe nhạc phục vụ thông minh nhu cầu giải trí nhờ tận dụng lợi thế từ nền tảng Zing MP3 - một sản phẩm khác cũng thuộc hệ sinh thái Zalo. Nhờ hiểu những ca sĩ hay ca khúc được người Việt yêu thích, Kiki Auto có thể hiểu đúng để thực thi các câu lệnh dù người dùng gọi sai tên của bài hát hay phát âm "ngọng" tên tiếng Anh của ca sĩ.

Mở rộng việc đáp ứng những nhu cầu đa dạng khác của người dùng, đội ngũ phát triển sản phẩm sau đó bổ sung thêm các tính năng mới như kiểm tra phạt nguội, tra cứu thông tin hay đọc tin tức…

Với một đội ngũ chịu trách nhiệm phát triển sản phẩm, việc tối ưu và phát triển các tính năng luôn là một bài toán khó đi cùng nhiều áp lực: “Thời điểm ra mắt tính năng mới, tôi vẫn nhớ có những lúc thức đến đêm chờ triển khai hệ thống rồi sửa lỗi tới 1-2 giờ sáng. Những ngày đầu, nhóm nghiên cứu cũng khá nhỏ, chỉ có vài người đảm nhiệm một số phần quan trọng của sản phẩm nên khối lượng công việc cũng khá lớn”.

Mới đây nhân dịp cán mốc 1 triệu lượt cài đặt và sử dụng, Kiki Auto ra mắt phiên bản trải nghiệm tính năng cảnh báo tốc độ. Khi thực tế cho thấy thông tin tốc độ giới hạn trên từng đoạn đường rất cần thiết với mỗi chủ xe, đặc biệt khi lăn bánh trên những cung đường lạ hoặc không thường xuyên di chuyển, việc phát triển tính năng này cho thấy sự thấu hiểu nhu cầu của người lái xe đối với các thông tin đảm bảo an toàn.

Với những tính năng hữu ích, ước tính hiện mỗi ngày Kiki Auto tiếp nhận và xử lý hơn 230.000 lượt truy vấn xoay quanh đa dạng các nhu cầu khác nhau của người dùng. Đây là nền tảng cho sự tăng trưởng mạnh mẽ của Kiki với các cột mốc thành công về lượt ôtô cài đặt: 200.000 lượt vào tháng 12/2022, 600.000 lượt vào tháng 12/2023 và 1.000.000 lượt vào tháng 12/2024.

“Trên hành trình phát triển, Kiki Auto sẽ tiếp tục gìn giữ những giá trị cốt lõi của sản phẩm. Đó là độ chính xác cao của công nghệ nhận diện giọng nói (ASR), tự nhiên trong giọng trả lời (công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói) hay khả năng hiểu linh hoạt các câu lệnh của người dùng. Những thế mạnh này sẽ đồng hành cùng chúng tôi trong quá trình phát triển những tính năng mới hữu ích trong tương lai”, Nguyễn Hoàng Khánh Duy - Product Manager khẳng định.

Đẩy mạnh mục tiêu mang những trải nghiệm công nghệ thông minh và hiện đại đến với đông đảo người dùng Việt, đội ngũ phát triển Kiki Auto cũng triển khai hợp tác với khách hàng doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Những ngày đầu tiên phát triển mảng thương mại, Kiki Auto đã đồng hành với hai khách hàng Gotech và Zestech - doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực sản xuất màn hình thông minh cho ôtô. Kết quả từ hợp tác này giúp đội ngũ Kiki Auto tạo dựng nền tảng vững chắc trong việc phát triển sản phẩm đồng thời đáp ứng được nhu cầu của cả nhóm khách hàng doanh nghiệp và người dùng cuối.

Thành công với việc hợp tác cùng Gotech và Zestech cũng là bệ phóng cho Kiki Auto tiếp tục kết hợp với nhiều thương hiệu tên tuổi khác như Bravigo, Safeview, TexPad, Eononpro, Teyes… Hiện tại, Kiki Auto đang là đối tác của hơn 25 hãng màn hình thông minh lớn trên thế giới. Từ đó khẳng định những giải pháp hữu ích mà Kiki Auto có thể “may đo” riêng cho từng doanh nghiệp cũng như các thị trường người dùng khác nhau.

Đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc kết nối và phát triển khách hàng doanh nghiệp, anh Nguyễn Phú Tài - Business Development Manager cho biết: “Chiến lược mở rộng khách hàng doanh nghiệp của Kiki Auto dựa trên ba trụ cột chính: Thuyết phục dựa trên những giá trị của sản phẩm, xác định phân khúc thị trường cụ thể và phát triển quan hệ với những đối tác tiềm năng”.

Cụ thể, trụ cột sản phẩm tập trung vào phát triển các tính năng lõi mạnh và xây dựng giải pháp phù hợp với từng ngành. Tiếp đó, việc phân khúc thị trường nhằm xác định các phân khúc có nhu cầu phát triển trợ lý giọng nói thông minh. Cuối cùng, tìm kiếm những đối tác tiềm năng sẵn sàng ứng dụng công nghệ mới.

Mặc dù có những đường hướng phát triển rõ ràng nhưng thời điểm đầu, lĩnh vực kinh doanh trợ lý trên ôtô vẫn khá mới mẻ khi mà xung quanh nhiều doanh nghiệp cũng đang loay hoay tìm kiếm mô hình triển khai hiệu quả. Nhiều bài toán khó phát sinh như việc thuyết phục đối tác về hiệu quả lâu dài của trợ lý Kiki Auto so với các giải pháp ra lệnh giọng nói truyền thống, cân bằng nhu cầu giữa nhiều bên liên quan trong quá trình tích hợp Kiki Auto trên sản phẩm của khách hàng hay việc phân bổ nguồn lực phát triển sản phẩm sao cho hợp lý.

“Với sự tập trung vào những nguồn lực cần thiết như đội ngũ kỹ thuật, tài liệu đào tạo chuyên sâu, chúng tôi đã có thể làm việc hiệu quả và giải quyết những đề bài của đối tác. Điều này tạo động lực để đội ngũ phát triển sản phẩm một cách bền vững hơn và tiếp tục xây dựng mối quan hệ vững chắc với các đối tác”, anh Tài chia sẻ.

Tới nay, Kiki Auto đã lần lượt mở rộng danh mục ứng dụng cho các thị trường khác nhau. Trong năm 2025, trợ lý Kiki Auto có kế hoạch xuất hiện dưới dạng ứng dụng trợ lý cài đặt sẵn trên các dòng xe ôtô chính hãng.

Theo anh Tài, điều làm nên thành công hiện tại của Kiki Auto không chỉ nằm ở công nghệ tiên tiến mà còn bởi nỗ lực phát triển một sản phẩm của người Việt dành riêng cho người Việt.