Blanca City tăng tốc, chuẩn bị bàn giao biệt thự, liền kề vào tháng 10

Ông Lê Văn Thiết chia sẻ giai đoạn nước rút cũng là lúc công trường đối mặt với không ít trở ngại do đúng vào mùa mưa thất thường ở miền Nam. Với các căn biệt thự, liền kề ven biển, công đoạn sơn ngoại thất đòi hỏi sự tỉ mỉ hơn khi phải thực hiện từ 5-7 lớp sơn để thích ứng với khí hậu, tạo chuẩn hiệu ứng giả cổ, tái hiện đúng sắc màu kiến trúc Địa Trung Hải. Mỗi lớp sơn cần đủ khô mới có thể tiếp tục thi công. Các đội thợ vì thế phải tranh thủ từng khoảng nắng, “chạy đua” cùng thời tiết nhằm bảo đảm chất lượng từng căn nhà. Ảnh: Trần Đức Vĩnh Lân.