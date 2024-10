Bình Thuận có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Sáng 17/10, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tham dự buổi lễ có ông Đoàn Anh Dũng- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an; Đại tá Trần Hải Đăng - Trưởng phòng Chính trị Hậu cần, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an; Đại tá Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận...

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Thuận đã công bố quyết định điều động Đại tá Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế.

Đại tá Lê Thanh Hùng năm nay 55 tuổi. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận vào tháng 6/2021, ông Hùng là Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Ông Đoàn Anh Dũng và Đại tá Lê Quang Nhân tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Thanh Hùng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế.

Buổi lễ cũng công bố quyết định điều động Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã cảm ơn Đại tá Lê Thanh Hùng trong suốt quá trình công tác tại Công an tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được sự tin yêu, tin tưởng của các cấp chính quyền và đồng chí đồng đội.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận, Đại tá Lê Quang Nhân chúc mừng và chúc Đại tá Lê Thanh Hùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở vị trí công tác mới.

Giao nhiệm vụ cho tân Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, Đại tá Lê Quang Nhân đề nghị Đại tá Nguyễn Anh Tuấn nhanh chóng bàn giao công việc ở đơn vị cũ để tiếp nhận nhiệm vụ, công việc ở Công an tỉnh Bình Thuận.

Cùng với Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chỉ tiêu được giao trong những tháng cuối năm và những năm tiếp theo. Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị các đồng chí trong lãnh đạo Công an tỉnh, thủ trưởng các đơn vị, địa phương đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đại tá Nguyễn Anh Tuấn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận. Được Bộ Công an điều động nhận vị trí công tác mới là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm, cơ hội để bản thân tiếp tục rèn luyện phấn đấu bản thân hơn nữa.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, tân Phó Giám đốc Công an Bình Thuận phát biểu nhận nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận sẽ quán triệt và triển khai đầy đủ chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân.

Trước đó, vào ngày 16/10, tại Hà Nội, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ đã chủ trì buổi lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.