Bình Phước nói chấm thầu đúng quy định, bác kiến nghị của Sơn Hải

Theo UBND tỉnh Bình Phước, việc chấm thầu gói xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (đoạn qua Bình Phước) được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Tối 26/6, thông tin từ UBND tỉnh Bình Phước, đơn vị đã có văn bản trả lời Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (Tập đoàn Sơn Hải) về kiến nghị phản ánh dấu hiệu chấm thầu không đúng quy định pháp luật tại gói thầu xây lắp thuộc dự án xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (đoạn qua tỉnh Bình Phước). Cụ thể:

Về nội dung cho rằng Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước (chủ đầu tư) và tổ chuyên gia đánh giá Tập đoàn Sơn Hải không đáp ứng yêu cầu vật tư, thiết bị cung cấp cho gói thầu, UBND tỉnh Bình Phước nói việc đánh giá này là "phù hợp với quy định".

Văn bản phản hồi của UBND tỉnh Bình Phước.

Theo UBND tỉnh Bình Phước, hồ sơ dự thầu của nhà thầu đã kê khai và nêu thông tin không đầy đủ, không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT. Để đảm bảo công tác đánh giá hồ sơ dự thầu, Ban Quản lý dự án tỉnh Bình Phước cũng đã xin ý kiến Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Tài chính.

"Hồ sơ dự thầu của nhà thầu không nêu thông tin ký hiệu, nhãn mác, xuất xứ của vật tư, thiết bị chính theo yêu cầu của E-HSMT thì được coi là không hợp lệ. Trong trường hợp này, việc cho phép nhà thầu làm rõ, bổ sung sẽ làm thay đổi nội dung cơ bản của E-HSMT", văn bản thể hiện.

Với nội dung đánh giá Tập đoàn Sơn Hải không đáp ứng yêu cầu về tổ chức thực hiện BIM (mô hình thông tin công trình) trong gói thầu: UBND tỉnh Bình Phước khẳng định việc chủ đầu tư, tổ chuyên gia đấu thầu quyết định áp dụng BIM đối với gói thầu xây lắp trong giai đoạn thi công và đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu không đáp ứng các tiêu chí về BIM của E-HSMT là đúng quy định.

Nội dung đánh giá Tập đoàn Sơn Hải không đáp ứng yêu cầu về máy, thiết bị xây dựng phục vụ thi công gói thầu: UBND tỉnh Bình Phước cho hay các yêu cầu của tổ chuyên gia đấu thầu về tài liệu kiểm định máy, thiết bị thi công trong E-HSTM là hoàn toàn khách quan.

Đối với 12 thiết bị được Tập đoàn Sơn Hải đưa vào E-HSDT, có tài liệu do Công ty cổ phần Kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị công nghiệp thành phố phát hành. Tuy nhiên, theo văn bản hướng dẫn của Cục đăng kiểm Việt Nam gửi Bình Phước, tên Công ty cổ phần Kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị công nghiệp thành phố không có trong danh mục các tổ chức được chứng nhận có đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực giao thông vận tải. Và giấy kiểm định, kiểm tra của 12 thiết bị xe máy thi công chuyên dùng trong E-HSDT của nhà thầu Sơn Hải không đúng với mẫu ban hành.

"Việc Tổ chuyên gia đấu thầu đánh giá E-HSDT của Sơn Hải không đáp ứng yêu cầu về máy, thiết bị... là phù hợp với quy định luật Đấu Thầu năm 2023 và Nghị định 24/NĐ-CP năm 2024 của Chính phủ", công văn ghi.

Cuối cùng, về nội dung cho rằng chứng chỉ đấu thầu của Tổ trưởng Tổ chuyên gia "hết hạn", UBND tỉnh Bình Phước cho rằng kiến nghị này của Tập đoàn Sơn Hải là không đúng.

"Việc đánh giá E-HSDT của chủ đầu tư/Tổ chuyên gia là đảm bảo theo quy định. Do đó, đối với các nội dung kiến nghị tại Văn bản số 180/ĐKN-TĐSH ngày 27/5/2025 của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải là không phù hợp", văn bản của UBND tỉnh Bình Phước nêu.

Hình minh họa.

Hôm 26/5, Tập đoàn Sơn Hải gửi văn bản tới Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Bình Phước, UBND tỉnh Bình Phước và các đơn vị liên quan, phản đối kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua Bình Phước.

Tập đoàn Sơn Hải kiến nghị dù là đơn vị có giá dự thầu thấp nhất nhưng trượt gói thầu. Trong khi đó, đơn vị có giá dự thầu cao nhất lại trúng thầu.

Cho rằng "chủ đầu tư có dấu hiệu làm trái quy định pháp luật trong đấu thầu" dẫn đến nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn tiền của Nhà nước hơn 113 tỷ đồng , Tập đoàn Sơn Hải lên tiếng phản đối quyết định chọn thầu của chủ đầu tư.

Trước phản ứng của Tập đoàn Sơn Hải, ông Đinh Tiến Hải - Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước khẳng định, quy trình đấu thầu được thực hiện minh bạch, công khai qua mạng.

Ngày 4/6, Bộ Tài chính cử đoàn đến Bình Phước trực tiếp kiểm tra. Đoàn kiểm tra làm việc với BQL và các đơn vị liên quan về một số nội dung như: Hồ sơ mời thầu, kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, việc xử lý, giải quyết kiến nghị trong đấu thầu, năng lực và kinh nghiệm của Tổ chuyên gia...

Dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành dài 70 km đi qua 3 tỉnh: TP.HCM, Bình Dương và Bình Phước. Dự án có tổng vốn đầu tư 25.000 tỷ đồng , là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Vùng Đông Nam Bộ. Trong đó, đoạn qua tỉnh Bình Phước có tổng chiều dài khoảng 6,6km, vận tốc thiết kế 100km/h, quy mô 4 làn xe. Điểm đầu giáp tỉnh Bình Dương và điểm cuối là thị xã Chơn Thành (Bình Phước), tổng kinh phí 1.474 tỷ đồng , trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương dự kiến là 1.000 tỷ đồng , phần còn lại là ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2024 - 2026. Trong đó, năm 2024 chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư, lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng; giai đoạn năm 2025 - 2026 tiếp tục thi công xây dựng và phấn đấu hoàn thành dự án đưa vào sử dụng cuối năm 2026.