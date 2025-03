Bình luận nhạy cảm về tỉnh khác, một cán bộ Sở Tài chính bị kỷ luật

Bình luận khiếm nhã về chủ trương sáp nhập tỉnh, một cán bộ Sở Tài chính Hà Tĩnh bị kỷ luật khiển trách.

Trần Danh Tr. (bên phải) làm việc với công an. Ảnh: CACC.

Ngày 13/3, đại diện Sở Tài chính Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã họp Hội đồng kỷ luật đối với ông Trần Danh Tr. - cán bộ Phòng Thanh Tra vì đã bình luận khiếm nhã về chủ trương sáp nhập tỉnh.

"Giám đốc Sở Tài chính đã chủ trì họp với đoàn thanh niên, Phòng Thanh tra. Cuộc họp xét thấy hành vi của ông Trần Danh Tr. đến mức phải nhận hình thức kỷ luật, chứ không thể rút kinh nghiệm nên đã thành lập Hội đồng kỷ luật. Hội đồng đã thống nhất hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Trần Danh Tr.", đại diện Sở Tài chính nói.

Cũng theo đại diện Sở Tài chính, tại cuộc họp, ông Tr. đã thừa nhận hành vi của mình là phản cảm, khiếm nhã nên tự xin nhận hình thức kỷ luật khiển trách, đồng thời cam kết sẽ không tái phạm.

"Trong chiều nay, Giám đốc Sở Tài chính sẽ ký ban hành quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Trần Danh Tr.", đại diện Sở Tài chính thông tin.

Trước đó, ngày 8/3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với Trần Danh Tr. (trú Phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh) do có bình luận nội dung khiếm nhã, phân biệt địa phương trên mạng xã hội tiktok.

Cụ thể, ngày 6/3, Trần Danh Tr. đã dùng Tiktok cá nhân bình luận liên quan đến chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh (chủ trương sáp nhập một số tỉnh theo Kết luận 126, 127 của Bộ Chính trị - PV). Trong đó, ông Tr. đã có những lời khiếm nhã, so sánh, phân biệt giữa các địa phương khiến dư luận bức xúc.