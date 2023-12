Bình Dương: Kiến tạo cộng đồng thông minh để thu hút đầu tư mới

Tỉnh Bình Dương đã nhận được những danh hiệu, điển hình như Cộng đồng thông minh của năm 2023 do tổ chức ICF công nhận vào tháng 10 tại New York (Hoa Kỳ), gần đây nhất là giải thưởng về giải pháp quản lý, điều hành đô thị thông minh IOC do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam chứng nhận.