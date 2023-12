Bình Dương khám sức khỏe cho 680 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự

Từ ngày 4 đến 18/12, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho 683 thanh niên đủ điều kiện sau khi xét duyệt chất lượng chính trị, chính sách và sơ tuyển sức khỏe chuẩn bị gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Việc khám sức khỏe sẽ diễn ra tại Trung tâm Y tế thị xã với sự bảo vệ của nhiều lực lượng. Các thanh niên được kiểm tra mắt, mũi, miệng, tay, chân và đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, điện tim.

Công tác sơ khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nhanh gọn, đúng quy trình, bảo đảm chất lượng và yêu cầu đề ra, kiên quyết xử lý nghiêm những thanh niên không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe.

Thông qua việc khám sức khỏe, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự sẽ có kết luận chính xác tình trạng sức khỏe để tuyển chọn những thanh niên có đủ sức khỏe, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024, đóng góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau hơn 8 năm triển khai đề án Thành phố thông minh Bình Dương, đề án chiến lược đột phá kinh tế xã hội toàn tỉnh, và định hướng theo mô hình Ba Nhà (Nhà nước – Nhà trường – Nhà Doanh nghiệp); tỉnh Bình Dương tự hào vì đã nhận được những danh hiệu đáng quý. Trong đó, một số danh hiệu tiêu biểu là Cộng đồng Thông minh của năm 2023 do tổ chức Cộng đồng Thông minh Thế giới công nhận vào tháng 10 tại New York, Giải thưởng về Giải pháp Quản lý, Điều hành Đô thị Thông minh IOC do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam chứng nhận.