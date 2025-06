Bình Định xuống hạng, Đà Nẵng đá play-off

Các trận đấu của vòng 26 V.League 2024/25 đồng loạt diễn ra lúc 17h ngày 22/6. Với thất bại 2-4 trước Hà Nội trên sân nhà, Bình Định chính thức phải nói lời tạm biệt V.League sau 5 mùa giải và xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa 2025/26.

Bình Định kết thúc mùa giải với 22 điểm, đứng cuối bảng xếp hạng. Đây là cú sốc lớn với người hâm mộ đội bóng đất Võ khi mùa trước họ cán đích ở vị trí thứ 3. Những biến động về lực lượng, phong độ sa sút và sự thiếu ổn định trên băng ghế huấn luyện khiến Bình Định không thể gượng dậy. Trong 5 trận cuối mùa, họ chỉ giành được 2 điểm.

Trận đấu cùng giờ, Đà Nẵng thắng SLNA với tỷ số 2-1 trên sân Tam Kỳ. Nhờ đó, đội bóng sông Hàn có 25 điểm, hơn Bình Định 4 điểm và xếp ở vị trí áp chót để giành suất đá play-off.

Đà Nẵng có thể xem là đã tạm thời vượt qua hiểm cảnh một cách ngoạn mục trong cuộc đua trụ hạng đầy căng thẳng. Họ liên tục rơi xuống đáy bảng và đối mặt nguy cơ xuống hạng trực tiếp, nhưng vẫn kịp gượng dậy ở những vòng cuối để níu giữ hy vọng.

Dù vậy, cơ hội ở lại V.League mùa sau vẫn đang là 50-50. Thầy trò HLV Lê Đức Tuấn chỉ có một trận duy nhất để quyết định vận mệnh, và mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tấm vé rớt hạng.

Đối thủ của Đà Nẵng ở trận play-off là Bình Phước, á quân của Giải hạng Nhất. Trận đấu quyết định sẽ diễn ra lúc 18h ngày 27/6 trên sân Thống Nhất (TP.HCM). Đây sẽ là màn kết cho V.League 2024/25, đồng thời khép lại cuộc đua trụ hạng đầy kịch tính.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.