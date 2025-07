Bình An đóng vai đểu cáng chỉ có 10 phân đoạn

Bình An đảm nhận một vai diễn không tên, chỉ có 10 phân đoạn nhưng gây bàn tán trong bộ phim "Dịu dàng màu nắng".

Mới đây, Bình An xuất hiện trong bộ phim Dịu dàng màu nắng với vai nhân tình của Lan Anh (Lương Thu Trang). Theo chia sẻ của Bình An, đây là vai diễn kỳ lạ, chỉ khoảng 10 phân đoạn, không tên, không được đọc kịch bản. Nhân vật này thậm chí không được lý giải nguyên nhân dẫn đến hành động, không diễn biến, kết quả nhưng bị khán giả “réo tên” nhiều nhất những ngày qua.

Trong Dịu dàng màu nắng, nhân vật của Bình An thường được gọi là “khách VIP”. Anh chính là nguyên nhân khiến Lan Anh và chồng đổ vỡ. Sau khi Lan Anh muốn chấm dứt mối quan hệ, “khách VIP” vẫn đeo bám, ép cô trở lại nếu không sẽ tung cảnh nóng giữa 2 người. Hành động, cử chỉ của “khách VIP” thường được nhận xét là khá nguy hiểm, biến thái và Bình An thể hiện khá tốt nét tính cách này. Nhân vật này tạo bàn tán, thậm chí tranh cãi suốt những ngày qua vì tính cách gây ức chế.

Khách VIP uy hiếp Lan Anh để ép cô quay lại.

Trong tập mới nhất, khách VIP đe dọa Lan Anh và bị cô tát. Lúc này, tên này lao vào đánh Lan Anh. Bắc (Duy Hưng) thấy vợ cũ bị tấn công đã lao vào bảo vệ. Trên trang cá nhân, Bình An đăng tải video hậu trường phân cảnh này, được quan tâm, bàn luận.

Trước đó, Bình An tham gia nhiều phim truyền hình như Chạy trốn thanh xuân, Những cô gái trong thành phố, Ngược chiều nước mắt, Gara hạnh phúc, Đừng làm mẹ cáu... Thời gian qua, Bình An ít xuất hiện do chấn thương và phải phẫu thuật.

Bình An công khai hẹn hò với Phương Nga sau khi cô đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018. Phương Nga và Bình An tổ chức lễ cưới tại Hà Nội vào năm 2022.