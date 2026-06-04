BIM Land được ghi nhận trong Top 10 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu

BIM Land được vinh danh tại 3 hạng mục của Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ 2.

Thành tích này ghi nhận năng lực phát triển bền vững, danh mục dự án đa dạng cùng mạng lưới đối tác quốc tế của BIM Land.

Đứng thứ 3 trong nhóm 10 doanh nghiệp BĐS hàng đầu Việt Nam

Theo ban tổ chức, BIM Land được vinh danh thứ 3 trong hạng mục Top 10 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam. Khu phức hợp du lịch - nghỉ dưỡng Phu Quoc Marina được vinh danh thứ 2 trong hạng mục Top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tốt nhất Việt Nam. Dự án Thanh Phú Centre Point được vinh danh thứ 3 trong hạng mục Top 10 dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam.

Theo đại diện BIM Land, việc được ghi nhận ở 3 hạng mục phản ánh năng lực phát triển trên nhiều phân khúc - từ quy hoạch, phát triển sản phẩm đến vận hành và hợp tác quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh (bìa trái) và Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Khôi vinh danh doanh nghiệp vào tối 2/6.

Thay vì phát triển dự án riêng lẻ, BIM Land theo đuổi mô hình kiến tạo các điểm đến tích hợp, nơi quy hoạch, tiện ích, dịch vụ và vận hành được kết nối trong tổng thể thống nhất.

Định hướng này được triển khai tại nhiều địa phương như Phú Quốc, Quảng Ninh, Tây Ninh hay Phú Thọ. Các dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trú hoặc sở hữu bất động sản, mà còn hướng đến việc thu hút cư dân, du khách và hoạt động kinh tế trong dài hạn.

Bên cạnh định hướng phát triển điểm đến, BIM Land mở rộng hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực khách sạn, nghỉ dưỡng, bán lẻ và quản lý vận hành. Hiện doanh nghiệp đồng hành cùng đối tác như Hyatt, IHG Hotels & Resorts, The Ascott, Fraser Hospitality, Sailing Club Leisure Group, Aeon Mall, Lotte và Central Retail. Theo doanh nghiệp, các đối tác tham gia vào quá trình vận hành, đồng thời hỗ trợ nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm, mở rộng hệ thống dịch vụ và gia tăng trải nghiệm cho cư dân, khách du lịch.

Kinh nghiệm phát triển khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu toàn cầu cũng được BIM Land vận dụng vào khu đô thị thế hệ mới. Đại diện doanh nghiệp cho biết tư duy dịch vụ được đưa vào quá trình quy hoạch không gian, thiết kế tiện ích, xây dựng cộng đồng và quản lý vận hành nhằm gia tăng giá trị sử dụng lâu dài.

"Giải thưởng là sự ghi nhận cho định hướng mà BIM Land kiên định theo đuổi trong nhiều năm qua: Kiến tạo những điểm đến có giá trị dài hạn cho khách hàng, nhà đầu tư và địa phương. Chúng tôi không chỉ phát triển bất động sản, mà hướng tới xây dựng nơi chốn có bản sắc, được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, tôn vinh văn hóa địa phương và mang lại trải nghiệm sống, nghỉ dưỡng, thương mại bền vững với thời gian", đại diện BIM Land chia sẻ.

Dấu ấn từ những dự án

Thanh Phú Centre Point, dự án đô thị thương mại dịch vụ do BIM Land phát triển, được vinh danh vị trí thứ 3 trong Top 10 dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam.

Tọa lạc tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM, Thanh Phú Centre Point được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp với chức năng nhà ở, thương mại, dịch vụ, giải trí và không gian cộng đồng.

Khu đô thị được định hướng đáp ứng nhu cầu mở rộng không gian phát triển và hình thành các trung tâm tiêu dùng mới tại khu vực kết nối TP.HCM với Đồng bằng sông Cửu Long. Các cấu phần như trung tâm thương mại, công viên trung tâm, hồ cảnh quan, quảng trường sự kiện cùng hệ thống tiện ích được quy hoạch trong tổng thể đồng bộ.

Khu đô thị thương mại dịch vụ Thanh Phú Centre Point được định hướng trở thành tâm điểm giao thương tại Tây Ninh, giáp phía Tây TP.HCM. Ảnh phối cảnh.

Ở lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, khu phức hợp nghỉ dưỡng - giải trí Phu Quoc Marina xếp vị trí thứ 2 trong hạng mục Top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tốt nhất Việt Nam.

Tọa lạc tại bãi Trường (Phú Quốc), quần thể này được BIM Land phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng - giải trí tích hợp với sự hiện diện của nhiều thương hiệu khách sạn, nghỉ dưỡng quốc tế cùng hệ thống dịch vụ, sự kiện và trải nghiệm du lịch đa dạng.

Theo BIM Land, việc kết hợp các hoạt động nghỉ dưỡng, giải trí, ẩm thực và thương mại trong quần thể đồng bộ giúp đa dạng trải nghiệm của du khách, đồng thời góp phần mở rộng trải nghiệm du lịch Phú Quốc và gia tăng sức hút của điểm đến trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Khu phức hợp nghỉ dưỡng - giải trí Phu Quoc Marina là điểm đến quen thuộc của du khách trong nước và quốc tế khi đến đảo ngọc.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn phát triển mới, những ghi nhận từ Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam phản ánh hướng đi BIM Land theo đuổi: Phát triển bất động sản như quá trình kiến tạo điểm đến, nơi con người, trải nghiệm và giá trị dài hạn được đặt ở trung tâm.