Billie Eilish và Nat Wolff hẹn hò

Billie Eilish và Nat Wolff sau thời gian dài vướng tin đồn hẹn hò, đã bị bắt gặp khoảnh khắc tình tứ ở Venice, Italy.

Theo Page Six, ngày 8/6, Billie Eilish và Nat Wolff (30 tuổi), diễn viên kiêm nhạc sĩ từng góp mặt trong Paper Towns, được bắt gặp trao nhau nụ hôn say đắm trên một ban công tại Venice, Italy.

Theo hình ảnh do DeuxMoi công bố, cả hai nhâm nhi sâm panh, tận hưởng khoảnh khắc lãng mạn dưới ánh nắng. Eilish diện áo phông xám và quần jeans, cầm máy ảnh chụp cảnh vật rồi selfie cùng Wolff. Sau đó, họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.

Khoảnh khắc lãng mạn của 2 ngôi sao. Ảnh: DeuxMoi.

Tin đồn về mối quan hệ giữa Billie Eilish và Nat Wolff rộ lên từ 2024, khi Wolff xuất hiện trong MV Chihiro do chính Eilish đạo diễn. Tương tác thân mật, ăn ý của họ khiến người hâm mộ đặt nghi vấn.

Đến 10/2024, Nat và em trai Alex Wolff trở thành nghệ sĩ mở màn cho chặng Bắc Mỹ trong tour Hit Me Hard and Soft của Eilish. Điều đó càng làm dấy lên suy đoán về mối quan hệ tình cảm giữa họ.

Tháng 3, cả hai được phát hiện rời khỏi lễ trao giải iHeartRadio Music Awards cùng nhau, sau đó đi dạo tại New York. Theo Page Six, hai ngôi sao tỏ ra “rất tình cảm” khi chơi bi-a tại quán Phoenix gần East Village, thậm chí Wolff được cho là đã nói với một người bạn rằng anh đang hẹn hò với Eilish. Cùng thời điểm, cả hai xuất hiện tại nhà hát Lucille Lortel và các quán bar đồng tính tại New York

Dù vậy, một nguồn tin từng khẳng định với Daily Mail Eilish và Wolff chỉ là “bạn thân như anh em”. Người này nhấn mạnh Eilish hiện tập trung vào các mối quan hệ với phụ nữ. Tuy nhiên, khoảnh khắc mới nhất ở Venice đã dập tắt mọi nghi ngờ, cho thấy mối quan hệ của họ tiến xa hơn mức bạn bè.

Eilish từng công khai là bisexual. Cô luôn cố gắng giữ kín đời sống tình cảm sau những ồn ào trong quá khứ. Trong bài phỏng vấn với Vogue tháng 11/2024, cô tuyên bố: “Tôi không muốn ai biết gì về tình dục hay đời sống hẹn hò của mình nữa. Tôi sẽ không bao giờ nói về chuyện đó”.

Cô từng hẹn hò rapper Brandon “Q” Adams, diễn viên Matthew Tyler Vorce và Jesse Rutherford (nhóm The Neighbourhood).

Nat Wolff, tên đầy đủ Nathaniel Marvin Wolff, sinh năm 1994 tại Los Angeles, là con trai của nữ diễn viên Polly Draper và nhạc sĩ jazz Michael Wolff. Anh nổi tiếng từ vai chính trong series The Naked Brothers Band.