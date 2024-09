Tờ IZE đưa tin ngày 1/9, Taeyang đã tổ chức thành công concert mang tên Taeyang 2024 Tour 'The Light Year' in Seoul' tại Olympic Hall ở Công viên Olympic Seoul. Đặc biệt, Daesung và G-Dragon đã xuất hiện trên sân khấu với tư cách khách mời. Việc Big Bang tái hợp sau thời gian dài vắng bóng đang được bàn tán trên mạng xã hội. Đặc biệt, đây là lần hiếm hoi G-Dragon biểu diễn trên sân khấu sau nhiều năm.

Ba thành viên Big Bang tái hiện thời hoàng kim tại concert của Taeyang, làm đám đông reo hò cuồng nhiệt và hàng nghìn người hâm mộ có mặt tại sự kiện đã cùng họ hát các ca khúc huyền thoại. Đặc biệt, tại đây, G-Dragon cũng xác nhận anh phát hành album mới vào tháng 12.

Big Bang ra mắt năm 2006, đã cho ra đời nhiều ca khúc hit và được yêu mến như một nhóm nhạc nam hàng đầu. Haru Haru, Fantastic Baby, Bang Bang Bang… là những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của Big Bang. Họ ngừng hoạt động nhóm khoảng 3 năm qua, kể từ khi Spring, Summer, Fall, Winter được phát hành vào tháng 4/2022.

Ban đầu họ có 5 thành viên nhưng Seungri rời nhóm sau bê bối mại dâm Burning Sun. Trong khi đó, T.O.P gần đây cũng xác nhận rời Big Bang. Hiện tại, 3 thành viên còn lại của Big Bang gồm G-Dragon, Daesung, Taeyang đang hoạt động trong các công ty khác nhau.

Ngày 25/5, Newsen đưa tin Daesung chia sẻ về kế hoạch hoạt động trong tương lai của Big Bang. Trong video mới đăng, Daesung tiến hành hỏi đáp với người hâm mộ. Khi được hỏi: “Chuyện gì xảy ra với Big Bang?”.

Daesung trả lời: “Tôi thực sự không thể nói chính xác chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi cũng có chút thận trọng khi nói đến chuyện này. Tôi nói điều này vì tôi không thể thay mặt các thành viên khác của Big Bang. Đây thực sự chỉ là ý kiến ​​​​cá nhân của tôi. Tuy nhiên, hiện tại, chúng tôi vẫn làm việc chăm chỉ trong lĩnh vực của mỗi người. Tôi nghĩ sẽ có một giai đoạn nào đó, chúng tôi có thể làm việc cùng nhau. Hy vọng điều đó xảy ra trong tương lai không xa”.

Khi đội ngũ sản xuất cho biết người hâm mộ đang mong đợi sự trở lại của Big Bang, Daesung trả lời: “Thực ra tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi không biết các thành viên khác có thận trọng khi nói về khía cạnh này hay không. Nhưng hiện tại không phải là lúc để nói trực tiếp vấn đề này”.

Daesung thừa nhận các thành viên vẫn có nhóm chat riêng và ở đó, họ trò chuyện, ủng hộ hoạt động của người kia. Khi được hỏi về tin đồn Big Bang có thể tổ chức concert, Daesung nói: “Tôi thực sự không thể cho bạn câu trả lời về điều đó, bởi chúng tôi chưa bàn với nhau bất cứ điều gì. Tôi không biết khi nào điều đó sẽ xảy ra. Các thành viên khác cũng không biết”.

