Biểu tượng một thời trở lại, Công an TP.HCM sẽ lợi hại hơn xưa?

V.League 2025/26 là thời điểm đánh dấu sợ trở lại của cái tên nức danh một thời Công an TP.HCM trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Tiến Linh sẽ khoác áo CA TP.HCM ở V.League mùa 2025/26.

Dưới sự dẫn dắt của cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức, đội bóng danh tiếng một thời này sẽ lợi hại hơn xưa?

Buổi lễ ra mắt được tổ chức rất chỉn chu vào ngày 8/8 vừa qua đánh dấu sự trở lại cái tên danh tiếng một thời Công an TP.HCM. Cũng cần biết rằng, đây là thế lực một thời của bóng đá Việt Nam. Nhiều tên tuổi một thời như Hoàng Phùng, Phùng Thanh Phương, Trần Minh Chiến… đều từng khoác áo đội bóng ngàng Công an này. HLV trưởng Lê Huỳnh Đức hiện tại của CLB này cũng chính là một trong những “người con ưu tú” trước khi đến đầu quân cho SHB Đà Nẵng.

Sự trở lại của Công an TP.HCM mang đến sự háo hức lớn đối với khán giả. Hẳn nhiên, những người yêu mến đội bóng này trông chờ, Công an TP.HCM sẽ viết tiếp truyền thống quá khứ, đưa hình ảnh lên một tầm cao mới bằng những danh hiệu cụ thể như cái cách mà Công an Hà Nội đang tạo tiếng vang với những chức vô địch Cúp Quốc gia, V.League và mới nhất là Siêu cúp Quốc gia.

Ông Lê Huỳnh Đức khẳng định được giá trị của một HLV có nghề. Điển hình là khi dẫn dắt Đà Nẵng, cựu tiền đạo này đã làm thay đổi lịch sử đội bóng bên bờ sông Hàn bằng 2 chức vô địch V.League, một cúp Quốc gia. Nhưng để có thành tích như thế, HLV Lê Huỳnh Đức phải có được đội hình chất lượng.

Trong thời gian chuẩn bị vừa qua, HLV Lê Huỳnh Đức tậu được một số gương mặt đáng chú ý. Đáng kể là tiền đạo Tiến Linh từ Becamex TP.HCM (tên cũ Becamex Bình Dương), tiền vệ nổi tiếng một thời ở Hà Nội và tuyển Việt Nam Đức Huy.

Lực lượng CA TP.HCM được bổ sung nhiều gương mặt đáng chú ý.

Ngoài ra, Công an TP.HCM cũng bổ sung một số tân binh khác như tiền vệ Văn Toàn (Hà Nội), hậu vệ kỳ cựu Quang Hùng (Becamex TP.HCM), tiền vệ Văn Luân (CAHN), tiền vệ Văn Lắm (SLNA). Ở lực lượng cũ của mùa giải trước, gương mặt đáng chú ý nhất là thủ môn Patrick Lê Giang. Có được người gác đền này, HLV Lê Huỳnh Đức có thể yên tâm ở vị trí chốt chặn cuối cùng.

Nhưng so với các “đại gia” khác như Nam Định, CAHN, Hà Nội, Thể Công Viettel hay thậm chí Ninh Bình, chất lượng đội quân nội của Công an TP.HCM không đồng đều bằng. Nói cách khác, HLV Lê Huỳnh Đức chỉ có vài gương mặt như Patrick Lê Giang, Tiến Linh là đáng để đánh giá nằm trong nhóm các gương mặt nội chất lượng hàng đầu của V.League.

Khi nội binh không hẵn hoàn toàn là những “hạt gạo trên sàng”, chất lượng ngoại binh là yếu tố quyết định. Cần biết rằng chỉ có 3 vị trí trên sân nhưng đầy là nguồn lực mang đến 50% sức mạnh của đội bóng.

Theo đăng ký, hậu vệ Matheus Nacimento vừa chơi ở Serie B của Brazil ở mùa bóng vừa qua, trong lúc tiền vệ Bastien Christoppher từng góp mặt ở giải hạng Nhất Hà Lan. Còn tiền vệ Endrick Parafita là cầu thủ nhập tịch, tuyển thủ Malaysia đã khá quen thuộc với khán giả Việt Nam. Nếu lực lượng lính đánh thuê này thể hiện được năng lực như kỳ vọng, Công an TP.HCM có thể sẽ tạo nên một luồng sinh khí mới.

Nhưng so sánh chất lượng đội hình với các “ông lớn” của V.League cả về nội binh lẫn cầu thủ nước ngoài, Công an TP.HCM vẫn chưa thể sánh bằng. Dễ hiểu khi đội bóng này vừa nhận chuyển giao ở thời điểm các cầu thủ nội đã có bến đỗ mới nên có tiền cũng không thể tuyển chọn được gương mặt giỏi để nâng chất đội bóng.

Vì thế, khát vọng vươn tới đỉnh cao của Công an TP.HCM có lẽ cũng cần thêm thời gian để củng cố!