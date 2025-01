Biệt thự ven sông thị trường vệ tinh phía nam được nhà đầu tư quan tâm

Trong bối cảnh biệt thự ven sông tại TP.HCM khan hiếm, thị trường vệ tinh thuộc vùng phát triển xung quanh thu hút giới đầu tư và người mua ở thực, đặc biệt là nhà đầu tư phía bắc.

Không chỉ chung cư, phân khúc biệt thự tại Hà Nội và vùng ven tiếp tục tăng nóng, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt những tháng cuối năm 2024. Giá biệt thự khu vực Tây Hồ Tây, Mỹ Đình, Trung Hòa - Nhân Chính có mức bình quân 500-600 triệu đồng/m2. Cá biệt, một khu đô thị thuộc Mễ Trì, Nam Từ Liêm có giá bán 100- 500 tỷ đồng /biệt thự.

Tại ngoại thành, giá biệt thự, nhà liền kề tại khu đô thị ở huyện Đan Phượng - cách trung tâm Hà Nội 30 km - đang được rao bán trên dưới 70 triệu đồng/m2, tăng gần gấp đôi so với cuối năm 2023. Tại khu vực quận Hà Đông, liền kề các khu đô thị gần đường Lê Trọng Tấn có giá trên dưới 200 triệu đồng/m2, tăng 90% trong một năm.

Nhiều người Hà Nội quan tâm bất động sản phía nam

Các chuyên gia nhận định, giá rao bán biệt thự, liền kề tại Hà Nội tăng mạnh vì “ăn theo” giá chung cư bị đẩy cao. Ngoài ra, giá tăng còn do nguồn cung khan hiếm, trong khi nhu cầu của người dân lớn. Điều này thúc đẩy dòng tiền “chảy vào” thị trường phía nam để tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Biệt thự thuộc các đô thị vệ tinh hút dòng tiền đầu tư.

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, 66% người Hà Nội được hỏi quan tâm đến bất động sản phía nam, tại TP.HCM và các khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế, hạ tầng mạnh mẽ như Long An, Bình Dương, Đồng Nai.

Theo giới chuyên gia, 2025 sẽ là năm thị trường bất động sản phía nam, đặc biệt TP.HCM và các tỉnh vệ tinh, tiếp tục thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Những khu vực như Long An, Đồng Nai, Bình Dương sẽ bứt phá nhờ vào sự hoàn thiện của hạ tầng giao thông và các khu công nghiệp phát triển mạnh.

Long An dẫn sóng thị trường phía nam

Với mức giá sơ cấp nhà phố, biệt thự dao động 2,6- 39,4 tỷ đồng /căn, Long An đang nổi lên là thị trường vệ tinh đầy sức hút tại khu vực phía nam. Sự “đổ bộ” của nhiều “ông lớn” địa ốc thời gian qua góp phần đưa Long An trở thành thị trường cạnh tranh trực tiếp với các khu vực đi trước như Đồng Nai hay Bình Dương.

Là một trong số ít khu đô thị đã hiện hữu tại Long An, Waterpoint 355 ha do Nam Long và Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) phát triển đang là tâm điểm thu hút dòng tiền “nam tiến”. Khu đô thị tọa lạc trên tỉnh lộ 830, giao thoa giữa TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long, liền kề các nút giao thông liên vùng quan trọng như Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành - Dầu Giây… Trong đó, Vành đai 3 đang được ưu tiên triển khai, tiến đến thông xe từng đoạn vào năm 2025, hoàn thành toàn bộ vào năm 2026; cao tốc Bến Lức - Long Thành hiện đã hoàn thiện 85% khối lượng thi công, tiến đến thông xe vào cuối năm 2025; cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận dự kiến mở rộng 6-8 làn xe trong quý II/2025.

Khu đô thị tích hợp Waterpoint cách trung tâm TP.HCM hơn 30 phút di chuyển.

Hạ tầng giao thông liên vùng hoàn thiện, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ các thành phố vệ tinh vào trung tâm TP.HCM. Nhu cầu mua nhà theo đó dịch chuyển ra các đô thị vệ tinh lân cận, tương tự xu hướng của tất cả mega city (thành phố lớn bao quanh bởi các thành phố vệ tinh) trên toàn thế giới.

Hiện tại, chủ đầu tư đang giới thiệu sản phẩm biệt thự, dinh thự ven sông The Aqua và biệt thự, dinh thự ven kênh Park Village. Cả 2 khu compound đều theo đuổi lối sống chan hòa giữa thiên nhiên mà vẫn đảm bảo tiện nghi, đẳng cấp và sự riêng tư với an ninh đa lớp. Các dinh thự mang phong cách Nhật Bản đương đại The Aqua nổi bật với địa thế kế cận vịnh cảng 8,6 ha, tiếp giáp dòng Vàm Cỏ Đông. Trong khi đó, Park Village mang dáng dấp những ngôi làng châu Âu với 3 mặt bao bọc kênh đào êm ả và công viên trung tâm, toạ lạc giữa lòng “trái tim sinh thái” Central Park.

Park Village mang dáng dấp ngôi làng châu Âu soi bóng bên hàng kênh xanh mướt.

Bộ sưu tập biệt thự, dinh thự The Aqua, Park Village thụ hưởng giá trị từ khu đô thị hoàn chỉnh theo chuẩn quốc tế. Qua 2 thập niên được Nam Long kiến tạo, Waterpoint ngày nay đang hiện hữu với hơn 65% quỹ đất dành cho mảng xanh và hệ tiện ích “all in one”. Từ tổ hợp thể dục thể thao 3 ha, đường đạp xe, đường chạy bộ, vịnh cảng nước ngọt đến trường song ngữ quốc tế, siêu thị thực phẩm, phòng khám đa khoa… đều đã đi vào vận hành.

Quy hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế, hạ tầng tiện ích đồng bộ cùng vị trí liên kết vùng hoàn hảo, Waterpoint nói chung và các dự án thành phần trong đại đô thị như The Aqua, Park Village sở hữu lợi thế vượt trội để phát triển cùng vận hội mới của Long An, hứa hẹn tiếp tục dẫn sóng thị trường trong năm 2025.