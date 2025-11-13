Biệt thự của chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa bị Công an kiểm tra

Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng 13/11, lực lượng chức năng đã tới nơi ở của bà Phan Thị Mai (SN 1975, quê Hà Tĩnh), chủ sở hữu hệ thống thẩm mỹ Mailisa, tại lô K, khu dân cư Phú Nhuận (hay còn gọi là khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An (quận 12 cũ), TP.HCM để kiểm tra.