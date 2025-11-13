Biệt thự của chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa bị Công an kiểm tra

|
Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng 13/11, lực lượng chức năng đã tới nơi ở của bà Phan Thị Mai (SN 1975, quê Hà Tĩnh), chủ sở hữu hệ thống thẩm mỹ Mailisa, tại lô K, khu dân cư Phú Nhuận (hay còn gọi là khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An (quận 12 cũ), TP.HCM để kiểm tra.
Nhiều xe chở Cảnh sát đến khu vực này, lực lượng Cảnh sát cơ động, bảo vệ dân phố phong tỏa xung quanh biệt phủ, giữ an ninh trật tự để lực lượng chức năng làm việc.
Lực lượng Cảnh sát Cơ động cùng Công an địa phương bảo vệ vòng ngoài, còn một bộ phận lực lượng Cảnh sát vào phía trong nơi ở của bà Phan Thị Mai để kiểm tra.
Theo quan sát và thông tin từ người dân trong khu vực cho biết, nơi ở của bà Phan Thị Mai là một biệt thự rộng lớn, đồ sộ, được xây dựng sang trọng trên diện tích khoảng 4.000 m2.
Theo người dân, biệt thự tọa lạc ngay khu đất có 2 mặt tiền đường trong khu dân cư được quy hoạch bài bản, gồm nhiều biệt thự, nhà xây cao tầng. Khu biệt thự của bà Phan Thị Mai được xây dựng gồm nhiều vật liệu sang trọng và đồ gỗ.
Trước đó, trong buổi sáng 13/11, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều thùng tài liệu được niêm phong từ trụ sở tại số 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh.
Đến trưa 13/11, sau hơn 4 tiếng làm việc, kiểm tra, lực lượng chức năng đã rời trụ sở thẩm mỹ viện Mailisa ở Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu) cùng nhiều thùng tài liệu được niêm phong, đưa lên xe.
