Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Biển Vũng Tàu nổi bọt trắng xóa

  • Thứ hai, 6/4/2026 18:27 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Người dân ghi lại hình biển Vũng Tàu nổi bọt trắng xóa. Nguyên nhân là ảnh hưởng của vi tảo đang phát triển mạnh.

Ngày 6/4, một đoạn video ghi lại hình ảnh bãi biển ở Vũng Tàu (TPHCM) nổi bọt trắng xóa được đăng tải lên trên mạng xã hội, đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dân. Trong đó nhiều ý kiến bày tỏ sự e ngại về hiện tượng này.

Hình ảnh biển Vũng Tàu nổi bọt trắng xóa.

Người quay đoạn video trên là anh Minh Phúc (sinh năm 1997) cho biết hình ảnh trên được quay vào khoảng 3h sáng 5/4, tại khu vực gần tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu. Trong lúc ra biển chơi nhưng nhìn thấy bọt nổi trắng xóa, nên đã dùng điện thoại ghi lại hiện tượng này.

"Tôi không cảm thấy mùi hôi, không khí vẫn bình thường. Thậm chí do tò mò tôi cũng có lội xuống nước, nhưng không có gì bất thường", anh Phúc cho biết.

Liên quan đến vụ việc trên, Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu cho biết đã nắm bắt thông tin, và nhận định đây chỉ là hiện tượng tự nhiên do ảnh hưởng của vi tảo phát triển mạnh.

Trước đó, do ảnh hưởng của vi tảo, nước biển ở khu vực sát bờ ở Vũng Tàu nhiều nơi chuyển sang màu xanh lá, nhiều người gọi đùa là màu xanh "matcha", có nơi còn chuyển sang màu tím. Trong đêm, vi tảo sinh trưởng hoặc chết đi sẽ giải phóng lượng lớn chất hữu cơ (gồm chất nhầy, protein và các chất béo hữu cơ) vào trong môi trường nước.

Điều này khiến trong nước biển sẽ có một lượng chất nhầy nhất định, cùng với sóng vỗ sẽ tạo hiệu ứng như "khuấy" lên và tạo ra bong bóng, dẫn đến hiện tượng như trên, và thường chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn.

Trong những ngày gần đây, lực lượng chức năng cũng liên tục kiểm tra dọc bãi biển để theo dõi, rà soát. Trong ngày 6/4, ảnh hưởng của vi tảo đã giảm mạnh, nước biển hầu hết đã trở lại bình thường.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

https://tienphong.vn/bien-vung-tau-noi-bot-trang-xoa-post1833470.tpo

An Yên/Tiền Phong

Biển Vũng Tàu Biển Vũng Tàu Bọt Vũng Tàu Bờ biển

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý