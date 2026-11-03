Biel Crystal - từ mắt xích của Apple đến đại dự án tại Hải Phòng

Đứng sau mặt kính bảo vệ của hàng tỷ thiết bị Apple và Samsung, Biel Crystal nắm giữ chuẩn mực hiển thị của ngành công nghệ suốt gần 4 thập kỷ.

Khi chu kỳ đổi mới của smartphone dần chậm lại, tập đoàn này lập tức thực hiện bước chuyển dịch chiến lược: Đưa Hải Phòng trở thành trung tâm chế tác module khoang lái thông minh và kính quang học thế hệ mới, với tổng quy mô đầu tư 760 triệu USD .

Mắt xích độc quyền sau kỷ nguyên màn hình cảm ứng

Trong cấu trúc chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, Biel Crystal đóng vai trò đối tác nắm giữ công nghệ chế tác vật liệu hiển thị - điểm chạm thị giác và thao tác vật lý đầu tiên của mọi người dùng thiết bị thông minh.

Nền móng kỹ thuật của Biel Crystal được định hình từ năm 1989 tại Thâm Quyến, tập trung vào lĩnh vực gia công kính sapphire cho đồng hồ cao cấp. Năm 2004, Biel Crystal nhận trọng trách chế tạo lớp kính bảo vệ cho điện thoại biểu tượng Motorola Razr V3.

Hệ thống máy móc của Biel Crystal.

Năm 2007, khi Steve Jobs khai sinh thế hệ iPhone đầu tiên và xóa bỏ bàn phím vật lý, màn hình smartphone chuyển từ mặt kính bảo vệ thụ động sang mặt phẳng cảm ứng tương tác nhạy bén. Yêu cầu đặt ra phải truyền sáng tối đa, chống trầy xước khắc nghiệt và bảo đảm độ phản hồi cảm ứng mượt mà.

Biel Crystal giải quyết trọn vẹn bài toán đó để chính thức trở thành nhà cung ứng mặt kính cho thế hệ iPhone đầu tiên. Đến năm 2009, tập đoàn tiếp tục bắt tay cùng Samsung, giữ thế chi phối chuỗi cung ứng tấm nền bảo vệ cho hai nhà sản xuất smartphone lớn nhất hành tinh.

Tiềm lực R&D tự phá vỡ giới hạn trước mỗi chu kỳ thiết bị

Biel Crystal duy trì vị thế đối tác chiến lược của các thương hiệu hàng đầu nhờ chủ động đón đầu bước chuyển đổi công nghệ. Doanh nghiệp hiện vận hành trung tâm nghiên cứu chuyên trách cùng 4 phòng thí nghiệm trọng điểm, duy trì ngân sách R&D thường niên vượt mốc 1 tỷ nhân dân tệ.

Hạ tầng R&D quy mô này chính là bệ phóng giúp tập đoàn chủ động dẫn dắt cuộc chơi. Năm 2013, doanh nghiệp đón đầu xu hướng màn hình viền mỏng khi thương mại hóa kính bảo vệ 3D đáp ứng yêu cầu tạo hình cơ khí chính xác. Đến năm 2020, Biel Crystal phát triển thành công kính vi tinh thể nhằm tối ưu hóa độ bền cơ học và khả năng chịu lực va đập cho dòng thiết bị cao cấp.

Trước làn sóng thiết bị màn hình gập, tập đoàn tiếp tục làm chủ công nghệ kính có độ dày biến thiên (Variable Thickness Glass - VTG), kết hợp giải pháp lớp phủ bề mặt và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong mô phỏng quang học.

Biel Crystal là đối tác chiến lược của các thương hiệu hàng đầu nhờ chủ động nắm bắt xu thế công nghệ.

Với 9 cơ sở sản xuất trên toàn cầu, đội ngũ hơn 100.000 nhân sự và năng lực cung ứng vượt 2,5 tỷ sản phẩm mỗi năm, Biel Crystal chuyển dịch từ đơn vị gia công thuần túy sang vai trò nhà cung cấp giải pháp công nghệ vật liệu hoàn chỉnh cho ngành thiết bị thông minh và vươn mình trở thành “ông trùm mặt kính toàn cầu”.

Đón đầu làn sóng ôtô số hóa

Khác với thiết bị di động cá nhân, kính bảo vệ màn hình trong khoang lái ôtô thông minh phải tuân thủ quy chuẩn an toàn khắt khe của ngành công nghiệp xe hơi. Bề mặt kính không chỉ đối mặt với biến động nhiệt độ khắc nghiệt, mà còn đòi hỏi cấu trúc chịu lực phân tán đặc biệt nhằm triệt tiêu nguy cơ gây thương tổn cho người lái. Bên cạnh đó, công nghệ xử lý bề mặt phải đạt độ chính xác quang học cao để hạn chế phản xạ ánh sáng, bảo đảm khả năng quan sát thông tin liền mạch cho người lái dưới mọi điều kiện thời tiết.

Biel Crystal chuẩn bị cho kịch bản này từ sớm: Khởi động nghiên cứu kính chuyên dụng cho xe từ năm 2015, mở rộng danh mục sang thiết bị AR/VR vào năm 2022 và khánh thành dây chuyền kính ôtô chuyên biệt tại Yonghu (Trung Quốc) vào năm 2023. Đây là bước đệm để tập đoàn thâm nhập sâu vào chuỗi giá trị của các hãng xe điện hàng đầu.

Hải Phòng - trọng tâm của chiến lược công nghệ cao trị giá 760 triệu USD

Tập đoàn định vị tổ hợp tại Hải Phòng là cứ điểm công nghệ cao đón đầu trực tiếp nhu cầu phương tiện tự hành và thiết bị đeo tương lai.

Bằng việc rót thêm gần 500 triệu USD , Biel Crystal nâng tổng vốn đầu tư đăng ký tại Hải Phòng lên mốc 760 triệu USD . Tổ hợp vận hành theo mô hình nhà máy thông minh (Smart Factory), ứng dụng mạng di động 5G công nghiệp riêng biệt, tích hợp hệ thống phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và đồng bộ quy trình quản trị thời gian thực với trung tâm đầu não toàn cầu.

Biel Crystal định vị tổ hợp tại Hải Phòng là trung tâm trong chiến lược công nghệ cao.

Đáng chú ý, cơ sở sản xuất tại Hải Phòng được định vị đảm trách cấu phần công nghệ tinh vi và có giá trị gia tăng cao nhất. Theo lộ trình triển khai trong năm 2026, tổ hợp này không chỉ phục vụ chuỗi cung ứng công nghiệp xe hơi thông minh mà còn đón đầu mảng thiết bị đeo thực tế mở rộng (AR/VR) nhờ năng lực gia công giải pháp kính mỏng nhẹ với độ chính xác quang học cao.

Biel Crystal tiếp tục đang vượt ra khỏi định danh nhà sản xuất kính smartphone đơn thuần để trở thành nhà cung cấp giải pháp hiển thị tích hợp cho kỷ nguyên giao thông thông minh. Việc đặt nhà máy chuyên trách module ôtô và AR/VR tại Việt Nam không chỉ giúp tập đoàn tối ưu hóa chuỗi logistics toàn cầu, mà còn xác lập vị thế của Hải Phòng trên bản đồ sản xuất linh kiện công nghệ phức tạp nhất thế giới và tầm nhìn chiến lược của nhà tiên phong đi đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp thiết bị ngoại quan.