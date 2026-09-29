Biel Crystal đầu tư gần 500 triệu USD tại Hải Phòng

Dự án mở rộng sản xuất tích hợp hạ tầng 5G công nghiệp, dữ liệu lớn và hệ thống quản trị SAP/ERP toàn cầu, đánh dấu cột mốc gần một thập kỷ đầu tư sản xuất của Biel Crystal.

Biel Crystal vừa công bố khoản đầu tư gần 500 triệu USD (khoảng 13.000 tỷ đồng ) nhằm mở rộng hoạt động sản xuất tại Hải Phòng.

Với quy mô sàn sản xuất khoảng 273.400 m2, dự án được định hướng trở thành nhà máy thông minh kiểu mẫu khi tích hợp mạng 5G công nghiệp chuyên dụng, trung tâm dữ liệu lớn và hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (SAP/ERP), kết nối trực tiếp với mạng lưới doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới.

Đón đầu làn sóng dịch chuyển

Khoản đầu tư mới của Biel Crystal diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp điện tử Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển đổi then chốt: Chuyển dịch từ lắp ráp gia công sang sản xuất linh kiện có giá trị gia tăng cao.

Khoản đầu tư của Biel Crystal diễn ra khi ngành công nghiệp điện tử Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển đổi then chốt.

Trước làn sóng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, lợi thế cạnh tranh của Việt Nam không dừng ở chi phí nhân công, mà chuyển dần sang năng lực sản xuất thông minh. Khả năng làm chủ các công đoạn chế tác chính xác, truy xuất nguồn gốc số hóa và đồng bộ vận hành xuyên biên giới trở thành tiêu chuẩn của các chuỗi cung ứng toàn cầu. Dự án mở rộng của Biel Crystal tại Hải Phòng là minh chứng cho xu hướng này.

Xây dựng nhà máy thông minh chuẩn toàn cầu tại Hải Phòng

Gia nhập Việt Nam từ năm 2016 với cơ sở đầu tiên tại Bắc Ninh, Biel Crystal mở rộng với dự án giai đoạn 1 trị giá 260 triệu USD ở Hải Phòng. Với nguồn vốn bổ sung gần 500 triệu USD , tổng vốn đầu tư của tập đoàn tại Hải Phòng sẽ nâng lên mức 760 triệu USD .

Hệ thống máy móc được bố trí theo từng công đoạn sản xuất.

Khoản đầu tư mới gần 500 triệu USD sẽ đưa những cấu phần quan trọng trong hệ thống sản xuất toàn cầu của Biel Crystal vào vận hành đồng bộ tại Hải Phòng, gồm: Internet công nghiệp 5G, cung cấp kết nối tốc độ cao, độ trễ thấp giữa thiết bị và dây chuyền sản xuất; trung tâm dữ liệu lớn chuyên dụng, phục vụ thu thập và giám sát dữ liệu theo thời gian thực, hỗ trợ tối ưu hóa quy trình; hệ thống SAP/ERP, tích hợp hoạch định sản xuất, thu mua, quản lý chất lượng, tài chính và logistics - qua đó kết nối cơ sở Hải Phòng với nhà máy quốc tế của Biel Crystal.

Hạ tầng số phục vụ sản xuất được hỗ trợ bởi nền tảng năng lực toàn cầu của Biel Crystal. Hiện, doanh nghiệp có 9 cơ sở sản xuất trên thế giới, hơn 100.000 nhân sự và công suất hàng năm vượt 2,5 tỷ sản phẩm.

Các tấm kính được xếp trên giá đỡ trong dây chuyền sản xuất.

Nhờ duy trì tiêu chuẩn chế tác tầm quốc tế, Biel Crystal là đối tác chiến lược cung ứng linh kiện cho nhiều tập đoàn đa quốc gia. Vị thế này được củng cố vào đầu năm khi tập đoàn giành thị phần lớn nhất trong gói cung ứng kính màn hình thiết bị di động của Samsung Display tại Việt Nam.

Nâng vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

Ý nghĩa của dự án không chỉ dừng ở quy mô vốn đầu tư, mà còn tạo ra tác động tích cực đến hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ của Việt Nam.

Trước hết là nguồn nhân lực. Nhà máy tạo thêm nhu cầu đối với vị trí đòi hỏi kỹ năng cao. Đây cũng là nguồn nhân lực có thể đóng góp cho sự phát triển của ngành điện tử nói chung.

Dự án đồng thời nâng chuẩn chuỗi cung ứng. Các nhà cung cấp trong nước muốn tham gia chuỗi cung ứng của Biel Crystal phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng, khả năng truy xuất, tích hợp số và mức độ đáp ứng tiêu chuẩn ESG. Khi đạt ngưỡng năng lực này, doanh nghiệp Việt Nam cũng có thêm nền tảng để cạnh tranh và phục vụ khách hàng quốc tế khác.

Nhân sự làm việc trong không gian văn phòng mở.

Tác động khác là khả năng gắn Việt Nam sâu hơn vào mạng lưới sản xuất toàn cầu. Do cơ sở Hải Phòng được đồng bộ với hệ thống ERP và dữ liệu của Biel Crystal trên toàn cầu, nhà máy sẽ vận hành như mắt xích tích hợp trong mạng lưới sản xuất quốc tế, thay vì cơ sở hoạt động độc lập. Mạng lưới này phục vụ doanh nghiệp công nghệ có yêu cầu cao hàng đầu thế giới về chất lượng, tiến độ và độ tin cậy.

Khoản đầu tư cũng cho thấy cam kết của Biel Crystal đối với thị trường Việt Nam. Tổng vốn đầu tư 760 triệu USD qua 2 giai đoạn tại Hải Phòng phản ánh niềm tin của doanh nghiệp vào môi trường chính sách, hạ tầng và triển vọng phát triển công nghiệp của Việt Nam.

Khu vực lễ tân ở văn phòng Biel Crystal.

Trong chuỗi giá trị điện tử toàn cầu, việc làm chủ quy trình sản xuất vật liệu quang học và kính bảo vệ chính xác đòi hỏi ngưỡng công nghệ rất cao. Sự hiện diện của tổ hợp sản xuất thông minh 5G tại Hải Phòng minh chứng cho chiến lược dài hạn của Biel Crystal: Đồng bộ hóa chuẩn mực chế tác tinh xảo nhất của tập đoàn vào thị trường Việt Nam.