Bị Thủ tướng phê bình, Quảng Trị hứa sửa 12 ngôi nhà hư hỏng trước Tết

Liên quan đến việc chậm sửa chữa 12 ngôi nhà bị hư hỏng nặng do sạt lở, tỉnh Quảng Trị đã có văn bản báo cáo, giải trình nguyên nhân và khẳng định quyết tâm “chạy nước rút”, hoàn thành sửa chữa nhà cho dân trước Tết Nguyên đán.

Sạt lở nghiêm trọng ở Khe Sanh khiến 12 hộ dân bị ảnh hưởng.

Địa hình nguy hiểm, khảo sát kéo dài

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, trong hai ngày 16-17/11, đợt mưa đặc biệt lớn khiến khu vực dốc suối phía sau khu dân cư đường Hùng Vương (thôn 3A, xã Khe Sanh) .

Dải sạt lở dài khoảng 170 m, sâu 15 m, rộng 30 m, diện tích hơn 5.000 m2. Hai ngôi nhà bị phá hỏng phần sau, còn 10 nhà liền kề đứng trước nguy cơ nứt, gãy và mất an toàn.

Điều đáng chú ý là tất cả 12 căn nhà đều xây dựng kiên cố từ 2–4 tầng, có giá trị lớn và nằm ở vị trí trung tâm xã, thuận lợi cho sinh hoạt và kinh doanh. Dù tỉnh định hướng tái định cư tới khu vực an toàn hơn, toàn bộ vì lý do sinh kế và gắn bó cộng đồng.

Sau sự cố, lãnh đạo tỉnh đã ba lần trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra. Tuy nhiên, công tác khảo sát và thiết kế phương án xử lý sạt lở lại kéo dài hơn dự kiến. Quảng Trị thừa nhận địa hình khu vực phức tạp, lối tiếp cận hiểm trở, nhiều điểm có nguy cơ trượt tiếp khiến các đoàn chuyên môn không thể khảo sát liên tục, dẫn đến tiến độ chậm.

Báo cáo Thủ tướng và nhận trách nhiệm

Ngày 10/12, tỉnh Quảng Trị đã gửi văn bản báo cáo Thủ tướng về tình hình xử lý sự cố, sau khi bị phê bình trong cuộc họp Chính phủ một ngày trước đó.

Tại phiên họp, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh miền Trung “thần tốc, quyết liệt” triển khai “Chiến dịch Quang Trung” để sửa chữa nhà cửa cho người dân vùng thiên tai, đồng thời ở Khe Sanh.

Trong báo cáo, tỉnh nêu rõ đã ban bố tình huống khẩn cấp thiên tai từ ngày 25/11, tổ chức di dời toàn bộ 12 hộ đến tạm cư tại khu nhà 2 tầng của Liên đoàn Lao động huyện Hướng Hóa (cũ), bảo đảm đầy đủ điện, nước và an ninh. Tỉnh cũng đã khoanh vùng nguy hiểm, cấm người dân tiếp cận khu vực có nguy cơ cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh thăm hỏi các gia đình bị ảnh hưởng.

UBND tỉnh cho biết đã tạm cấp 10 tỉ đồng từ nguồn dự phòng để khảo sát, lập phương án và đầu tư công trình chống sạt lở lâu dài. Tuy nhiên, việc sửa chữa nhà chỉ có thể triển khai sau khi hoàn tất đánh giá giải pháp tối ưu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Trước sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị khẳng định sẽ tập trung tối đa nhân lực, rút ngắn thời gian khảo sát, thiết kế và tổ chức thi công ngay khi có phương án kỹ thuật an toàn.

Tỉnh cam kết hoàn thành sửa chữa nhà ở cho 12 hộ dân trước Tết Nguyên đán, đồng thời tiếp tục hỗ trợ người dân trong thời gian chờ khắc phục điểm sạt lở.

Các hộ dân được bố trí chỗ ở tạm khang trang, an toàn, đầy đủ điện, nước.

Các cơ quan chuyên môn được yêu cầu làm việc xuyên suốt, ưu tiên nguồn lực để xử lý triệt để khu vực sạt lở, bảo vệ tuyến đường trung tâm xã Khe Sanh và các công trình công cộng liền kề.

Quảng Trị nhấn mạnh việc chậm trễ là “bất khả kháng do điều kiện địa chất phức tạp”, song tỉnh nhận trách nhiệm trong việc đẩy nhanh tiến độ thời gian tới, bảo đảm an toàn và quyền lợi của người dân.