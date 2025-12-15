Bí thư Trần Lưu Quang nói về cơ sở để TP.HCM thắng lợi trong năm 2026

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhận định TP.HCM đang có nhiều điều kiện rất thuận lợi bằng những cơ chế, chính sách chung của cả nước ngày càng thông thoáng, mạnh mẽ hơn, hoạt động cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh.

Đặc biệt, Quốc hội vừa thông qua nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM với nhiều nội dung mở ra không gian phát triển mới cho thành phố. "Với những công cụ, điều kiện như vậy, thành phố có cơ sở để làm được rất nhiều việc lớn", ông nói.

Sáng 15/12, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ hai, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nêu rõ đây là hội nghị lần thứ 2 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, có nhiều ý nghĩa rất quan trọng.

Các nội dung thảo luận tại hội nghị này nhằm trả lời cho câu hỏi: Trong 5 năm mới, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ làm gì, chỉ đạo như thế nào để thành phố đạt được các mục tiêu đã đề ra và thống nhất trong nghị quyết Đại hội lần thứ nhất vừa rồi.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc hội nghị.

Gợi mở một số vấn đề trọng tâm thảo luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho rằng đây là dịp sơ kết lại năm vừa qua - năm cuối của nhiệm kỳ trước, một năm gắn với nhiều ý nghĩa đặc biệt. Đó là một năm chứng kiến những thay đổi mang tính cách mạng.

Ông Quang nhấn mạnh, trước hết là sự thay đổi trong phương thức quản trị của toàn bộ hệ thống chính trị trên bình diện cả quốc gia, trong đó có TP.HCM. Việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, thay đổi hệ thống cấp xã, phường… buộc thành phố phải có những tư duy, cách làm mới theo những nguyên tắc mới.

“Thực ra, ngay từ đầu khi bắt tay làm, bản thân chúng tôi, những người có trách nhiệm ở Trung ương khi đề xuất giải pháp cũng không nghĩ đã làm được những điều như hiện chúng ta đang có. Công tâm mà nói, chúng ta đã làm được rất nhiều việc. Tuy nhiên, vẫn còn không ít nhiệm vụ phía trước. Theo đánh giá cá nhân, kết quả của việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mà thành phố làm được ở mức khá. Bởi lẽ quy mô thành phố lớn, nhiệm vụ nặng nề, nhưng kết quả đạt được là đáng khích lệ”, ông Quang nhìn nhận.

Đại biểu biểu quyết các nội dung làm việc tại hội nghị.

Trên tinh thần đó, tại hội nghị này, với những nội dung đã được “đặt hàng”, ông Trần Lưu Quang đề nghị đại biểu tập trung thảo luận hai nhóm nhiệm vụ lớn. Nhóm thứ nhất là giải quyết những tồn tại, vướng mắc mà TP.HCM đang phải đối mặt, đặc biệt là 4 vấn đề lớn đã được Tổng Bí thư gợi ý tại Đại hội lần thứ nhất, gồm: kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm không khí và phấn đấu xây dựng một thành phố không ma túy. Bên cạnh đó là việc tiếp tục xử lý các vướng mắc, tồn tại của các dự án, những khiếu kiện của người dân.

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM cũng nêu rõ, nhóm nhiệm vụ quan trọng hơn, lớn hơn gắn với việc thành phố hiện nay có một quy mô lớn hơn, rộng hơn, nhiều tiềm năng hơn. Đó là đầu tàu về kinh tế của cả nước, là trung tâm phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, là nơi ứng dụng các mô hình mới như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do.

“Chúng ta có hai nhiệm vụ lớn như vậy với mục tiêu cuối cùng là để cuộc sống của từng người dân, từng nhà có chất lượng sống ngày càng tốt hơn”, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.

TP.HCM có cơ sở để làm được rất nhiều việc lớn

Trước bối cảnh đó, ông Trần Lưu Quang nhận định TP.HCM đang có nhiều điều kiện rất thuận lợi bằng những cơ chế, chính sách chung của cả nước ngày càng thông thoáng, mạnh mẽ hơn, hoạt động cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Đặc biệt, Quốc hội vừa thông qua nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM với nhiều nội dung mở ra không gian phát triển mới cho thành phố.

Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ tin tưởng, với những công cụ, điều kiện như vậy, thành phố có cơ sở để làm được rất nhiều việc lớn.

Tại hội nghị lần này, ông Quang đề nghị các Thành ủy viên bên cạnh vai trò, chức trách tại địa phương, đơn vị, cần đóng góp vào trí tuệ chung của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. “Chúng tôi rất cần những ý tưởng hay, cách làm tốt để thành phố có thể đạt được thắng lợi ngay từ năm 2026, với mục tiêu tổng thể là tăng trưởng 2 con số ”, ông Trần Lưu Quang gửi gắm.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng các lãnh đạo thành phố trao đổi đầu hội nghị.