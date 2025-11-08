Bí thư Trần Lưu Quang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án lấn biển Cần Giờ

Ông Trần Lưu Quang lưu ý các cơ quan, đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra; đồng thời giám sát chặt chẽ việc thực hiện các cam kết về bảo vệ môi trường, hệ sinh thái, đảm bảo phát triển hài hòa giữa kinh tế và thiên nhiên, đúng định hướng phát triển bền vững của thành phố.

Chiều 8/11, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã khảo sát tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Đoàn công tác đã nghe đại diện chủ đầu tư, các đơn vị thi công báo cáo tiến độ các hạng mục của dự án và kiến nghị một số nội dung cần được thành phố hỗ trợ, tháo gỡ. Các sở, ban, ngành thành phố và chính quyền địa phương cũng báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trong dự án.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và các lãnh đạo TP.HCM khảo sát dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Ảnh: Việt Dũng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang lưu ý các cơ quan, đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Ông đề nghị các sở, ban ngành, chính quyền địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong toàn bộ quá trình để triển khai dự án, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất về hạ tầng kết nối và môi trường đầu tư.

Đi liền đó là giám sát chặt chẽ việc thực hiện các cam kết về bảo vệ môi trường, hệ sinh thái, đảm bảo phát triển hài hòa giữa kinh tế và thiên nhiên, đúng định hướng phát triển bền vững của thành phố.

Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ khởi công ngày 19/4/2025, được kỳ vọng không chỉ là khu đô thị đơn thuần mà còn là một thành phố sinh thái - thông minh - nghỉ dưỡng - dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế. Đây là mô hình tiên phong trong việc kết hợp giữa công nghệ - năng lượng tái tạo - bảo tồn hệ sinh thái và phát triển con người.

Theo quy hoạch được UBND TP.HCM phê duyệt, Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ có quy mô 2.870ha, trong đó diện tích lấn biển là 1.357ha với nhiều khu chức năng. Dự án gồm những khu ở, du lịch nghỉ dưỡng, công trình dịch vụ - công cộng đô thị; khu trung tâm tài chính, kinh tế, thương mại dịch vụ, văn phòng và bến cảng...