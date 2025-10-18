Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang tham quan triển lãm Báo chí - Xuất bản

Sáng 18/10, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tham quan không gian sách và triển lãm báo chí trong khuôn khổ chuỗi sự kiện văn học nghệ thuật thành phố.

Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang, NSƯT Phi Điểu và bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM (từ trái qua phải), tại triển lãm Báo chí - Xuất bản sáng 18/10.

Sáng 18/10 tại Học viện Cán bộ TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tham quan không gian triển lãm Báo chí - Xuất bản. Tại triển lãm, ông Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo thành phố tham quan các mô hình trưng bày nghệ thuật mô phỏng Bến Nhà Rồng, Nhà giàn DK1 và Trung tâm Hành chính Bình Dương, những biểu trưng cho tinh thần sáng tạo, hội nhập và bền bỉ của TP.HCM, cùng các sản phẩm báo chí tiêu biểu của thành phố.

Không gian trưng bày giới thiệu hơn 300 đầu sách và ấn phẩm báo chí từ các đơn vị xuất bản, báo chí lớn của thành phố. Nội dung triển lãm phản ánh hành trình phát triển, đổi mới của ngành văn hóa - truyền thông địa phương, đồng thời ghi dấu vai trò của báo chí - xuất bản trong việc lan tỏa tri thức và giá trị văn hóa.

Sự kiện cũng có sự tham dự của các lãnh đạo Thành ủy, UBND TP, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cùng đông đảo giảng viên, sinh viên Học viện Cán bộ.

Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các lãnh đạo thành phố tham quan không gian triển lãm Báo chí - Xuất bản.

Triển lãm là một phần trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Không gian này sẽ tiếp tục được duy trì đến hết tháng 10 để phục vụ sinh viên và người dân đến tham quan, học tập.

Trong Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, thành phố đặt mục tiêu trở thành đô thị hiện đại, đa trung tâm, đổi mới sáng tạo và phát triển trên nền tảng kinh tế tri thức. Một trong những trọng tâm của chiến lược này là phát huy hiệu quả mọi nguồn lực để duy trì vai trò tiên phong trong kỷ nguyên mới.

Báo cáo nêu rõ: "Chú trọng đào tạo nhân lực văn học nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống... Xây dựng Đề án phát triển ngành xuất bản, in, phát hành và thúc đẩy văn hóa đọc".

Việc xây dựng thói quen đọc sách không chỉ mang ý nghĩa văn hóa - tinh thần mà còn được nhìn nhận như một phần quan trọng của hệ sinh thái kinh tế tri thức. Khả năng tích lũy và lan tỏa tri thức trong mỗi cá nhân chính là nguồn lực mềm, tạo nền tảng cho sự đổi mới sáng tạo, tăng cường sức cạnh tranh và năng lực thích ứng của thành phố trong tương lai. Đây cũng là định hướng mang tính nền tảng, bảo đảm sự phát triển lâu dài của một đô thị năng động hàng đầu cả nước.