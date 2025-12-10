Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường nhận thêm trọng trách

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV tỉnh Quảng Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường. Ảnh: Tiền Phong

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 9/12, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Phê chuẩn kết quả bầu ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Quảng Ninh.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trước đó vào ngày 3/12, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Hội nghị đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Quản Minh Cường thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.