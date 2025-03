Bí thư Thành ủy TP.HCM nói về sắp xếp bộ máy: 'Mọi việc đều ổn'

Sáng 17/3, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đến dự và trao đổi với các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, có ý nghĩa phát triển chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu đã được ghi vào chủ đề năm của Thành ủy.

Ông Nên cho biết hơn 3 tháng qua, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ đạo thành phố đã quán triệt, thực hiện quán triệt và tổng kết Nghị quyết 18, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và thể hiện quyết tâm chính trị rất cao.

Đến thời điểm hiện nay, những phần việc giai đoạn đầu của công cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đã được triển khai đồng bộ, đảm bảo quy trình chặt chẽ, thận trọng, đúng các yêu cầu và tiến độ đề ra.

“Quá trình thực hiện chúng ta luôn tuân thủ các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, đảm bảo các nguyên tắc và quy trình của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đến nay, qua vận hành thời gian ngắn cho thấy mọi việc đều ổn, chưa có trục trặc gì lớn”, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nói.

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM đánh giá các cơ quan, cán bộ tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo đã làm việc nghiêm túc, toàn tâm toàn ý, đúng tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” để có được kết quả bước đầu rất quan trọng nói trên.

Ngay sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận 127, triển khai nghiên cứu đề xuất tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy nhanh chóng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó kịp thời chỉ đạo thực hiện ngay chủ trương tạm dừng tổ chức đại hội Đảng bộ cấp quận, huyện, xã, phường, thị trấn và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cho đến khi có chỉ đạo tiếp theo của cấp có thẩm quyền.

Giao Đảng ủy UBND TP.HCM, Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu và tham mưu Đề án sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không còn cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo định hướng chung của cả nước... Thành ủy, Thường vụ Thành ủy lập Ban Chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Trên tinh thần đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị lãnh đạo các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở nhận thức thấu suốt đây là cuộc cách mạng tái cấu trúc tổ chức bộ máy cho phù hợp với yêu cầu phát triển của kỷ nguyên mới.

Vì vậy, những cán bộ lãnh đạo của thành phố, người đứng đầu các cấp phải chấp hành nghiêm, gương mẫu, chủ động, quyết liệt trong triển khai thực hiện từng nhiệm vụ, tuân thủ các chủ trương chỉ đạo của Trung ương.

Đồng thời, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống, đảm bảo trên từng cương vị, từng vị trí công tác, thực thi công vụ giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuyệt đối không để gián đoạn, đình trệ công việc làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội.

Cùng với đó, quán triệt sâu sắc để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cho đến khi bàn giao trách nhiệm theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Nên gửi gắm cấp ủy, chính quyền cần rà soát, đánh giá hiện trạng tổ chức bộ máy và chủ động đề xuất phương án sáp nhập phù hợp theo tiêu chí khẩn trương đánh giá thực chất từng cán bộ, công chức, đồng thời xây dựng các phương án bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng phẩm hạnh, năng lực, sở trường với từng vị trí việc làm ngay sau khi sáp nhập, hạn chế thấp nhất xáo trộn không cần thiết.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh điều quan trọng có ý nghĩa then chốt khi tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy là cán bộ. Ông nêu rõ, mục tiêu đặt ra là tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đều có liên quan đến nhân tố con người.

“Chính con người quyết định tổ chức bộ máy mạnh hay yếu, tốt hay xấu, được nhân dân tín nhiệm cao hay thấp vì cốt lõi danh giá của một tổ chức do chính con người làm nên" - ông Nên nói.

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM yêu cầu, cần rất quan tâm giải quyết thấu tình đạt lý về chế độ chính sách đối với từng cán bộ công chức, viên chức, người lao động, không để ai quá thiệt thòi, đặc biệt không để xảy ra tình trạng tiêu cực, thiếu dân chủ, thiếu khách quan. Đảm bảo công bằng trong quá trình thực hiện các chính sách. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; kịp thời lắng nghe, phát hiện, uốn nắn, ngăn chặn những sai trái, cương quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn thành phố…

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, việc sắp xếp tổ chức bộ máy là nhiệm vụ hệ trọng phải làm, làm đúng và làm tốt trên từng cương vị được giao, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến các nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm, then chốt của thành phố trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

