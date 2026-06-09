Bí thư Hà Nội: Để dân đi lại nhiều, người đứng đầu chịu trách nhiệm

Bí thư Hà Nội yêu cầu sở, ngành nào chậm hướng dẫn để cơ sở lúng túng, hồ sơ chậm, người dân phải đi lại nhiều lần thì người đứng đầu sở, ngành đó chịu trách nhiệm.

Chiều 9/6, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, sau một buổi làm việc với các ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị đã làm rõ, sâu sắc thêm các kết quả đạt được, nhận diện những điểm nghẽn.

Bí thư Hà Nội yêu cầu các sở, ngành không được coi phân cấp là chuyển việc xuống dưới mà phải hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ và chịu trách nhiệm chuyên môn. Sở, ngành nào chậm hướng dẫn để cơ sở lúng túng, hồ sơ chậm, người dân phải đi lại nhiều lần thì người đứng đầu sở, ngành đó chịu trách nhiệm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị.

Ông Trần Đức Thắng cho biết các báo cáo và ý kiến phát biểu đã làm rõ những kết quả qua các chỉ số. Đó là tăng trưởng kinh tế năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 đạt cao nhất trong nhiều năm qua.

Năng lực điều hành được thể hiện qua tiến độ giải quyết 5 điểm nghẽn và các việc khó, tồn tại đã nhiều năm.

Cấp xã sau sắp xếp đã thực hiện 929 nhiệm vụ, từng bước trở thành trung tâm giải quyết các vấn đề của người dân. Các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của thành phố đều tốt hơn so với trước khi sắp xếp.

Thành phố cũng đã nhận diện rõ 6 nhóm điểm nghẽn, trong đó có những nội dung thuộc thẩm quyền của thành phố, có những nội dung cần kiến nghị với Trung ương.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục thống nhất trong nhận thức, tư duy và hành động để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực quản trị và xây dựng nền hành chính hiện đại, chính quyền số đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới, để từ ngày 1/7/2026 cơ bản không còn các điểm nghẽn thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của thành phố.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, trong tháng 6/2026, thành phố sẽ rà soát lại toàn bộ quy chế làm việc, quy trình phối hợp, phân công nhiệm vụ giữa 4 trục. Việc gì thuộc thành phố thì thành phố chịu trách nhiệm, việc gì đã phân cấp cho xã, phường thì xã, phường phải chủ động thực hiện. Việc gì cần phối hợp liên ngành thì phải có đầu mối chịu trách nhiệm đến cuối cùng. Nguyên tắc xuyên suốt là một việc chỉ giao cho một cơ quan, một cá nhân chịu trách nhiệm đến cùng và có các cơ chế để kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện.

Ông Trần Đức Thắng cũng yêu cầu đánh giá nguồn lực cấp xã so với yêu cầu nhiệm vụ để giao nguồn lực, để cấp xã thực sự trở thành trung tâm giải quyết các vấn đề của nhân dân, đưa chính quyền về gần dân, phục vụ nhân dân.

Với tinh thần tháo gỡ, khắc phục ngay các điểm nghẽn thuộc thẩm quyền, Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy UBND, HĐND thành phố chỉ đạo khẩn trương rà soát khắc phục các vướng mắc của hệ thống pháp luật thuộc thẩm quyền để đưa vào các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Thủ đô năm 2026 trong tháng 6-2026.

Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục những tồn tại về hạ tầng thông tin, băng thông đường truyền, chuẩn hóa liên thông dữ liệu chuyên ngành.

"Mỗi xã, phường phải có dữ liệu quản trị địa bàn cơ bản, gồm có dữ liệu pháp luật, dữ liệu đất đai, dữ liệu chuyên ngành, thủ tục hành chính.

Mỗi nhiệm vụ trọng tâm phải được theo dõi bằng tiến độ, mỗi phản ánh của người dân phải được theo dõi trạng thái đang xử lý, mỗi thủ tục hành chính phải đo được thời gian, chất lượng và trách nhiệm. Không để tình trạng đã có dữ liệu trên hệ thống số nhưng vẫn yêu cầu người dân phải nộp giấy tờ và phát sinh thêm việc cho cán bộ và người dân", Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh.