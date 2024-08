Bi Rain khoe cơ bắp săn chắc ở tuổi 42

Loạt ảnh của Bi Rain trong các sự kiện gần đây đang gây sốt với cơ bắp ấn tượng. Trong sự kiện Waterbomb Sokcho 2024 mới diễn ra, nam ca sĩ kiêm diễn viên lột áo khoe body săn chắc. Ở tuổi 42, ông xã Kim Tae Hee vẫn sở hữu ngoại hình trẻ trung, vóc dáng đẹp. Tại đây, anh biểu diễn các bài hát gồm GANG, Hip Song, How to avoid the sun, Rainism, 30 Sexy, La Song, Instead of saying goodbye và It’s Raining. Các tiết mục đều sôi động, nhiệt huyết, được khán giả ủng hộ.