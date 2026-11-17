Đằng sau triết lý bóng đá nổi tiếng của La Masia là phương pháp đào tạo được Johan Cruyff xây dựng, nơi mỗi đường chuyền đều mang theo một thông điệp và mục đích chiến thuật riêng.

Sau khi tiếp quản Barca năm 1988, Cruyff đã cử trợ lý Tonny Bruins Slot giải thích các phương pháp huấn luyện mới cho những huấn luyện viên đội trẻ. Bruins Slot vẽ một vài bài tập chuyền bóng lên bảng đen, sau đó nói bằng thứ tiếng Tây Ban Nha của khách du lịch: "Đây là lối chơi định hướng vị trí (positional play). Điều cơ bản là chỉ được chạm bóng một lần, nhiều nhất là hai lần". Các huấn luyện viên đội trẻ nhìn nhau, cuối cùng có người đánh bạo hỏi lại: "Chỉ vậy thôi sao?". Đúng, chỉ đơn giản vậy thôi, ngoại trừ... các chi tiết của nó.

Masia trở thành trường đại học về các đường chuyền. Chuyền bóng với các đồng đội là một kiểu trò chuyện, giống như một băng nhạc jazz nhỏ trong một buổi giao lưu ngẫu hứng giao tiếp không lời. Tùy thuộc vào lực của đường chuyền, quả bóng có thể nói "di chuyển sang phải", "hãy thực hiện đập nhả một - hai", hoặc "tăng nhịp độ".

Triết lý đào tạo của La Masia đề cao khả năng kiểm soát bóng, phối hợp và di chuyển liên tục để tạo khoảng trống cho đồng đội. Ảnh: Reuters.

Tốc độ của quả bóng gửi đi thông điệp của riêng nó, như Xavi giải thích: "Nếu bạn đang thiết lập một cú sút, bạn cần phải đá quả bóng mạnh hơn để đồng đội của bạn có thể tái sử dụng tốc độ của quả bóng. Bạn phải đoán trước liệu đồng đội của mình sẽ xử lý một chạm hay họ có thời gian để kiểm soát bóng. Nếu họ nhiều khả năng xử lý ngay lập tức, tôi sẽ chuyền mạnh hơn". Mỗi cầu thủ phải biết cách đọc từng đường chuyền.

Các bài tập rondo dạy những đứa trẻ ngôn ngữ của Barça: chuyền chéo, phá vỡ phòng tuyến của đối phương và buscar el tercero ("tìm kiếm người thứ ba"). "Rondo, rondo, rondo. Rondo mỗi ngày", Xavi nói với nhà báo Sid Lowe. "Pum-pum-pum-pum. Luôn chỉ là một chạm. Nếu bạn phải đứng giữa vòng tròn trong bài tập rondo thì thật là xấu hổ: Những cầu thủ khác sẽ vỗ tay và cười nhạo bạn".

Các cậu bé ở Masia học được rằng một chuỗi đường chuyền giống như một câu văn mạch lạc, chứ không phải là tập hợp những từ ngẫu nhiên. Ngay thời điểm bạn chuyền, bạn phải đến đúng vị trí để tạo ra một hình tam giác mới và nhận đường chuyền tiếp theo. "Toco y me voy" ("Tôi chạm bóng và di chuyển"), người ta nói như vậy tại Barça.

Rất ít những điều này được giải thích rõ ràng cho đến khi bọn trẻ ở độ tuổi thanh thiếu niên. Không cần phải làm như vậy. Nếu bạn đọc sai ngữ pháp chuyền bóng "kiểu Cruyff" thì bạn sẽ bị phạt bước vào giữa vòng tròn. Nếu bạn có thể thành thạo chơi bóng trong không gian nhỏ xíu của bài tập rondo, hoặc trong một trận đấu 10 chọi 10 trên mặt sân chỉ dài gần 30 m, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy không gian rộng mở của một sân bóng thực sự. Capellas so sánh điều đó với Siêu nhân: vì được sinh ra ở hành tinh Krypton vốn có lực hấp dẫn mạnh hơn nhiều, nên khi đến Trái đất, anh ta có thể nhảy vọt qua các tòa nhà chọc trời.

Hầu như mọi buổi tập ở Masia đều với bóng. Cruyff đã bãi bỏ bài tập rèn luyện thể lực và chạy việt dã đối với các cầu thủ dưới 16 tuổi.