Bí quyết làm đẹp và chăm sóc sức khỏe của trà xanh

Khả năng chống oxy hóa của các chất có trong trà xanh là "chìa khóa" bảo vệ da. Ảnh: Pexels.

Trong trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, các loại enzyme và các acid amin, vitamin B, mangan, kali, magiê và caffeine... Các chất này không chỉ có lợi cho sức khỏe, mà còn giúp làm đẹp da và tóc.

Trà xanh chăm sóc sắc đẹp

- Trà xanh hỗ trợ giảm cân: Theo kết quả của nhiều nghiên cứu khoa học, trà xanh giúp tăng 4% tốc độ đốt cháy năng lượng, tăng 17% quá trình oxy hóa.

Theo đó, trà xanh hỗ trợ giảm cân bằng cách hỗ trợ quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra hiệu quả hơn. Các chất EGCG, caffeine, flavonoid trong trà xanh có thể tăng cường sự trao đổi chất.

Một loại flavonoid gọi là catechin có thể giúp phân hủy mỡ thừa. Đặc biệt caffein trong trà xanh rất có lợi trong việc hỗ trợ đốt cháy chất béo và cải thiện hiệu suất tập thể dục. Do đó, khi uống trà xanh kết hợp luyện tập thì sẽ càng tăng thêm khả năng đốt cháy mỡ thừa và điều chỉnh cân nặng hợp lý.

- Chăm sóc da: Trà xanh từ lâu đã xuất hiện trong các sản phẩm mỹ phẩm. Khả năng chống oxy hóa của các chất có trong trà xanh là "chìa khóa" bảo vệ da. Trong tất cả chất chống oxy hóa được biết đến có trong các loại thực vật, thì các thành phần có trong trà xanh là mạnh nhất.

Chất chống oxy hóa là những tác nhân có thể chống lại tác động của các gốc tự do. Các gốc tự do được gọi là sản phẩm phụ của cơ thể có thể gây tổn thương cho các tế bào và mô. Chất chống oxy hóa có khả năng vô hiệu hóa các gốc tự do trước khi chúng có thể gây hại.

Trà xanh có chứa một lượng lớn polyphenol - là một nhóm bioflavonoids, đã được chứng minh là có đặc tính chống oxy hóa, chống ung thư, kháng khuẩn và chống virus. Hầu hết polyphenol trong trà xanh là catechin - là tác nhân hiệu quả nhất chống lại viêm da và ung thư da.

Trà xanh có nhiều tác dụng đối với sức khỏe và làm đẹp.

- Chống lão hóa: Ngoài các hợp chất chống oxy hóa nêu trên, trà xanh còn chứa nhiều vitamin C, vitamin nhóm B, vitamin A, các nguyên tố vi lượng như kali, flour... Các chất này đều có tác dụng ngăn ngừa lão hóa.

Các catechin có khả năng ức chế vi khuẩn, kháng viêm, tạo môi trường giúp các tế bào da phát triển tốt. Hơn nữa, trà xanh còn đóng vai trò trong quá trình thanh lọc và loại bỏ độc tố trên da, giúp làn da căng mịn, săn chắc và trắng sáng hơn. Trà xanh còn giúp làm dịu da, giảm tác hại từ ánh nắng mặt trời.

Ngoài ra, nhờ hợp chất EGCG mà trà xanh được coi là loại thảo mộc chống oxy hóa hữu hiệu nhất hiện nay, giảm tốc độ lão hóa của tế bào và cải thiện hệ miễn dịch của cơ thể. Khi dùng trà xanh mỗi ngày, quá trình lão hóa sẽ đến chậm hơn.

- Khử hôi miệng: Khi răng miệng bị viêm nhiễm sẽ khiến hơi thở có mùi hôi, khó chịu và bạn sẽ thiếu tự tin khi giao tiếp.

Trà xanh có chứa polyphenol sẽ hạn chế sự phát triển của vi khuẩn, làm giảm sự tích tụ của các mảng bám trên răng. Từ đó giúp ngăn ngừa phần lớn các bệnh về răng miệng như viêm, sưng nướu, nhiệt miệng.

Ngoài ra, thành phần flouride có trong trà xanh giúp tăng men răng, răng chắc khỏe, kháng khuẩn và giảm tình trạng chảy máu chân răng. Hợp chất catechin hỗ trợ kiểm soát tình trạng viêm và chống nhiễm khuẩn.

Các thành phần có trong trà xanh có tác dụng làm giảm nồng độ acid trong nước bọt, ngăn ngừa sâu răng hiệu quả. Chất tannin (polyphenol) trong trà làm cho răng miệng khỏe mạnh, thơm tho, giảm nguy cơ nhiễm trùng và bệnh viêm nướu.

Để ngăn ngừa sâu răng và hôi miệng, nên súc miệng bằng nước trà xanh 2 - 3 lần/ngày.

Trà xanh có nhiều lợi ích sức khỏe lẫn tác dụng làm đẹp da đáng kinh ngạc. Ảnh: Pexels.

- Giúp tinh thần tỉnh táo: Vitamin B1, caffeine là những chất có khả năng xoa dịu thần kinh, làm cho tinh thần minh mẫn và làm việc hiệu quả. Khi cơ thể căng thẳng, mệt mỏi, uống vài tách trà xanh nóng sẽ có tác dụng nâng cao tinh thần, kích thích hưng phấn thần kinh. Từ đó khiến cho tinh thần và cơ thể sảng khoái, tránh được mệt mỏi và uể oải.

Trà xanh bảo vệ sức khỏe

- Trà xanh hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch: Trong một số nghiên cứu lâm sàng đã phát hiện khi uống 4-5 ly trà xanh hàng ngày có thể giảm cholesterol LDL và triglyceride. Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hoá, trong đó hợp chất flavonoid có khả năng ngăn ngừa sự oxy hóa của cholesterol LDL - thủ phạm chính gây xơ vữa động mạch.

Đặc biệt chất chống oxy hóa Epigallocatechin gallate (EGCG) có thể giúp ngăn ngừa chứng xơ vữa động mạch, giảm sự tích tụ mảng bám trong động mạch. EGCG còn giúp tăng cường trao đổi chất, giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Ngoài ra, trà xanh còn giúp cải thiện chức năng của các tế bào nội mô trong mạch máu. Từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tử vong do đau tim hoặc đột quỵ.

Uống trà xanh mỗi ngày để hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên trong 1 ly trà xanh 250 ml có thể cung cấp khoảng 40 mg caffeine. Chất này có tác dụng làm hưng phấn thần kinh, vì vậy không nên uống trà vào buổi chiều và tối, vì nguy cơ dẫn đến khó ngủ. Không nên uống trà xanh với đường vì sẽ làm giảm tác dụng của trà xanh.

- Giảm nguy cơ ung thư: Trong các nghiên cứu cho thấy chất chống oxy hóa EGCG liên kết với một loại protein được tìm thấy trên các tế bào khối u và làm chậm đáng kể sự phát triển của tế bào ác tính.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Sinh học cấu trúc & phân tử (Mỹ), các nhà nghiên cứu đã chỉ ra khả năng chống ung thư của EGCG đối với các tế bào ung thư phổi.

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã xem xét EGCG ảnh hưởng đến một loại protein được tìm thấy trên bề mặt tế bào ung thư được gọi là thụ thể laminin. Khi được điều trị bằng polyphenol EGCG, sự tăng trưởng của các tế bào ác tính đã giảm đáng kể.

Các nhà nghiên cứu thấy rằng nồng độ chất chống oxy hóa cần thiết để tạo ra các tác dụng chống ung thư này tương đương với các chất được tìm thấy trong cơ thể sau khi uống chỉ 2-3 tách trà xanh. Trong các nghiên cứu cũng cho thấy uống nhiều hơn 2 cốc trà xanh mỗi ngày có thể ngừa ung thư tới 46% so với người không sử dụng.

- Giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường: Trà xanh có tác dụng ức chế các enzym amylase. Các enzym này được sản xuất từ các tuyến nước bọt và tuyến tụy trong quá trình tiêu hóa tinh bột. Từ đó làm chậm tốc độ chuyển hóa glucose vào máu. Hơn nữa, trà xanh đã được chứng minh có khả năng hỗ trợ điều hòa insulin, nhờ đó làm giảm nguy cơ phát triển bệnh đái tháo đường.

- Tăng tuổi thọ: Trong một nghiên cứu trên 40.000 người trưởng thành trong 11 năm ở Nhật Bản, nhóm người uống 5 cốc trà xanh mỗi ngày có tỉ lệ tử vong thấp hơn đáng kể so với người ít dùng nước trà.

Các nhà khoa học khuyến cáo một người trưởng thành nặng khoảng 65 kg nên uống khoảng 2-3 tách trà xanh mỗi ngày. Không nên lạm dụng, uống quá nhiều trà xanh vì sẽ gặp phải tác dụng phụ.

- Bảo vệ não: Không chỉ giúp cải thiện chức năng não ngắn hạn nhờ có hàm lượng caffeine tự nhiên, trà xanh còn giúp cải thiện trí nhớ khi tuổi già và ngăn ngừa các bệnh tuổi già liên quan đến hệ thần kinh như Alzheimer.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Thần kinh học (Mỹ), các nhà nghiên cứu đã xem xét tác động của liều cao nhất chất chống oxy hóa trong trà xanh đối với bệnh Alzheimer ở chuột. Sau vài tháng tiêm EGCG hàng ngày, các tế bào thần kinh của chuột tạo ra protein beta-amyloid ít hơn 54% so với tế bào thần kinh chuột không được tiêm EGCG.

TS Jun Tan, nhà thần kinh học tại Đại học Nam Florida, Mỹ cho biết: "Thành phần đậm đặc EGCG của trà xanh có thể làm giảm sự hình thành mảng bám beta - amyloid trong não. Nếu beta - amyloid trong mô hình chuột mắc bệnh Alzheimer cũng tương tự như bệnh lý Alzheimer ở người, thì việc bổ sung chế độ ăn uống EGCG có thể có hiệu quả trong việc ngăn ngừa và điều trị bệnh."