Bí quyết để vượt qua làn sóng sa thải của thị trường lao động

Nỗ lực hết mình, không ngừng học hỏi hoàn thiện bản thân, chính là cách để bạn sống sót trong làn sóng sa thải của thị trường lao động, hãy ứng biến linh hoạt trước những thay đổi.

Nỗ lực học hỏi, trau dồi kỹ năng chính là bí quyết để sống sót trong làn sóng sa thải của thị trường lao động. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim 30 chưa phải là hết.

Chốn văn phòng là nơi luôn biến động, chúng ta một mặt phải liên tục trau dồi khả năng toàn diện của mình, mặt khác phải có một tư duy không bị ràng buộc. Đừng gắn bất kỳ chiếc mác nào cho mình, dù là tuổi tác, trình độ học vấn, xuất thân, tính cách, tình trạng hôn nhân, môi trường phát triển… cũng không thể quyết định sự nghiệp của bạn.

Đó không thể là những xiềng xích trói buộc sự trưởng thành và cơ hội phát triển của chính bạn. Không ai có thể giới hạn thành công của bạn ngoại trừ chính bạn. Hãy tiếp tục rèn luyện sức mạnh nội tâm, không ngừng trau dồi năng lực. Hãy để đôi cánh của chúng ta trở nên cứng cáp, xác định rõ mục tiêu, nhìn nhận rõ cơ hội, nhắm chuẩn vào một phạm vi hoạt động, phấn đấu không ngừng nghỉ!

Đừng quan tâm đến những tin đồn, những lời chế nhạo, châm biếm hay những kẻ muốn lợi dụng bạn. Nếu đồng ý với tất cả các ý tưởng, tuân thủ tất cả các yêu cầu một cách vô điều kiện, chúng ta sẽ chẳng có gì trong tay. Hãy nhìn Steve Jobs, người có ba phẩm chất là sáng tạo, kiên trì và theo đuổi chất lượng, đã giữ lại Apple ở Thung lũng Silicon, đã giữ lại Pixar cho ngành công nghiệp điện ảnh.

Người có năng lực không gặp giới hạn không có nghĩa là bạn phải đa ngành đa nghề, thử nghiệm các ngành nghề khác nhau, các chức vụ khác nhau, mà là chúng ta cần nuôi dưỡng suy nghĩ, trạng thái tâm lý không chịu ràng buộc. Hãy nhìn từ bên ngoài lĩnh vực của bạn để thấy được sự cạnh tranh đang diễn ra bên trong, để xem cách vận dụng chiến lược, chiến thuật trong ngành.

Đừng tự giới hạn bản thân, hãy nhảy ra khỏi cái bẫy suy nghĩ của riêng mình, từ bỏ logic thông thường của chính mình để không ngừng hoàn thiện tư duy của bản thân. Đó là tư duy đổi mới, chấp nhận những quan điểm khác nhau, những suy nghĩ khác biệt. Hãy để tư duy của bản thân bay lượn trong đại dương của trí tuệ.

Khi trở thành những người có năng lực thực sự, chúng ta sẽ không lo lắng về việc bị đào thải, không sợ hãi trước những thay đổi bất tận hay khủng hoảng của thời đại. Chúng ta sẽ dùng suy nghĩ không giới hạn để khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn”.

Đừng dựa vào mánh khóe để chiếm lấy những lợi ích nhỏ trước mắt, hãy dựa vào sự cần cù và nỗ lực của bản thân để tiến lên. Hãy không ngừng hoàn thiện bản thân, đến thư viện và hiệu sách để đọc sách, sử dụng các phần mềm học tập trên điện thoại di động, tranh thủ tận dụng thời gian để học. Nhà văn Gladwell đã chỉ ra trong cuốn sách Những kẻ xuất chúng: “Thiên tài không phải là kẻ phi thường, không phải là siêu nhân có tố chất trời ban, mà là người đã liên tục nỗ lực không ngừng nghỉ.

Thời gian trui rèn 10.000 giờ là điều kiện cần thiết đối với bất cứ ai để biến đổi từ bình thường sang phi thường”. Để trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực, bạn phải mất 10.000 giờ nỗ lực. Nếu bạn làm việc tám giờ một ngày và năm ngày một tuần, bạn sẽ mất ít nhất mười năm để trở thành chuyên gia trong nghề nghiệp của mình. 10.000 giờ cống hiến toàn tâm toàn ý có thể biến những người bình thường là chúng ta trở thành nhân vật xuất chúng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.