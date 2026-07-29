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Pháp luật

Bị phạt 12,5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật sáp nhập xã

  • Thứ tư, 29/7/2026 18:08 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Một nam thanh niên ở xã Giai Lạc (Nghệ An) vừa bị xử phạt 12,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật về việc sáp nhập xã trên mạng xã hội.

N.S.L tại cơ quan Công an

Ngày 29/7, Công an xã Giai Lạc (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.S.L. (SN 1992, trú xã Giai Lạc) do đăng tải thông tin sai sự thật về việc sáp nhập đơn vị hành chính trên mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, trong quá trình nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Giai Lạc phát hiện tài khoản Facebook N.S.L.bds đăng tải nội dung sai sự thật liên quan đến việc sáp nhập xã trên một fanpage có đông thành viên theo dõi.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản là anh N.S.L. và mời đến làm việc. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận đã đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung, hình ảnh sai sự thật và cam kết không tiếp tục đăng tải, chia sẻ các thông tin giả mạo, chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Công an xã Giai Lạc xác định hành vi của N.S.L. vi phạm quy định tại khoản 1, Điều 95, Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng.

Với hành vi trên, N.S.L. bị xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng.

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https://vtcnews.vn/dang-tin-sai-su-that-ve-sap-nhap-xa-nam-thanh-nien-bi-phat-12-5-trieu-dong-ar1031653.html

Thu Hà/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

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