Bí mật về luật ngầm ngoại hình của trọng tài bóng đá

Trong khi cầu thủ thoải mái thể hiện cá tính với kiểu tóc, hình xăm hay râu phong cách, những người cầm còi lại tuân theo những nguyên tắc hoàn toàn khác. Phải chăng đây là điều kiện tiên quyết cho sự công tâm?

Cristiano Ronaldo thay đổi kiểu tóc mỗi mùa giải. Lionel Messi từng nhuộm tóc bạch kim gây chấn động. Sergio Ramos phủ kín cơ thể bằng hình xăm nghệ thuật. Nhưng bạn có bao giờ thấy một trọng tài FIFA với hình xăm lộ rõ hay bộ râu rậm rạp? Câu trả lời gần như chắc chắn là không.

"Trọng tài không chỉ phải công bằng, mà còn phải có vẻ công bằng". Câu nói nổi tiếng này đã trở thành kim chỉ nam cho hàng nghìn người cầm còi trên khắp thế giới. Nguyên tắc này không chỉ áp dụng cho các quyết định trên sân mà còn được thể hiện qua từng chi tiết nhỏ nhất trong ngoại hình.

Michael Oliver, Daniele Orsato, Szymon Marciniak hay Anthony Taylor - những trọng tài đẳng cấp nhất thế giới hiện nay - đều có một điểm chung: vẻ ngoài gọn gàng, sạch sẽ và hoàn toàn trung tính. Không hình xăm lộ rõ, không râu rậm, không kiểu tóc gây chú ý.

Mặc dù không có quy định chính thức nào từ FIFA hay UEFA cấm trọng tài có hình xăm, trong giới trọng tài đỉnh cao, đây được xem như một quy tắc bất thành văn mà tất cả đều tuân theo.

"Hình xăm mang tính cá nhân cao và có thể truyền tải thông điệp về chính trị, tôn giáo hoặc các quan điểm cá nhân", một trọng tài giấu tên chia sẻ. "Điều này hoàn toàn đi ngược lại với nguyên tắc trung lập tuyệt đối mà chúng tôi phải duy trì".

Thực tế, một số trọng tài có thể sở hữu hình xăm nhỏ ở những vị trí kín đáo, nhưng họ luôn đảm bảo che phủ chúng khi thi đấu - thậm chí là trong những trận đấu diễn ra dưới cái nóng mùa hè gay gắt. Không ít người phải mặc áo dài tay trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt chỉ để tuân thủ quy tắc ngầm này.

Râu tuy không bị cấm hoàn toàn trong giới trọng tài, việc duy trì khuôn mặt "sạch sẽ" vẫn là lựa chọn được ưu tiên bởi nhiều lý do thực tiễn.

"Điều đầu tiên mà một cầu thủ nhìn vào khi bạn đưa ra quyết định là khuôn mặt của bạn", Pierluigi Collina, cựu trọng tài hàng đầu thế giới và hiện là Chủ tịch Ủy ban Trọng tài FIFA, từng chia sẻ. "Một khuôn mặt gọn gàng, sạch sẽ, không râu tạo ra cảm giác về sự quyền uy và nghiêm túc".

Ngoài yếu tố tâm lý, việc không để râu còn có lý do về an toàn. Trong các tình huống va chạm trên sân, một khuôn mặt không râu sẽ ít nguy cơ bị tổn thương hơn. Hơn nữa, còi trọng tài - công cụ làm việc quan trọng nhất - cũng dễ dàng tiếp xúc với môi và không bị vướng vào râu.

Tại các khóa đào tạo trọng tài của UEFA và FIFA, các học viên được nhắc nhở rất kỹ về tầm quan trọng của vẻ ngoài chỉn chu. Từ việc cắt tóc gọn gàng, cạo râu sạch sẽ đến các chi tiết nhỏ như móng tay và trang phục - mọi thứ đều phải hoàn hảo.

"Không có quy định chính thức nào cấm trọng tài có hình xăm hay để râu", một phát ngôn viên của UEFA xác nhận. "Tuy nhiên, chúng tôi luôn khuyến khích các trọng tài duy trì một hình ảnh chuyên nghiệp và trung lập".

Roberto Rosetti, Chủ tịch Ủy ban Trọng tài UEFA, từng nhấn mạnh: "Chúng ta phải tránh mọi yếu tố có thể gây chú ý không cần thiết. Trọng tài tuyệt đối không phải là những người nổi tiếng hay người muốn được chú ý".

Và chính nguyên tắc này được các trọng tài hàng đầu thế giới tự nguyện tuân thủ trong nhiều thập kỷ qua, khiến nó trở thành một phần văn hóa bất thành văn trong giới cầm còi.

Trong lịch sử bóng đá hiện đại, chỉ có một vài trường hợp ngoại lệ khi trọng tài xuất hiện với râu hoặc hình xăm lộ rõ. Mark Clattenburg, cựu trọng tài Premier League nổi tiếng, từng gây tranh cãi khi để lộ hình xăm logo Champions League và Europa League trên cánh tay sau khi bắt chung kết cả hai giải đấu vào năm 2016.

Quyết định này của Clattenburg vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn, với nhiều người cho rằng việc này không phù hợp với tinh thần trung lập và khách quan của một trọng tài.

"Mỗi chi tiết nhỏ đều có thể ảnh hưởng đến cách mà bạn được nhìn nhận trên sân", Bjorn Kuipers, cựu trọng tài FIFA người Hà Lan, từng chia sẻ. "Khi cầu thủ nhìn vào bạn, họ cần thấy một người không thiên vị, không cá tính quá mạnh, và hoàn toàn tập trung vào trận đấu"

Trong môi trường bóng đá hiện đại, nơi mà mỗi quyết định của trọng tài đều bị soi xét dưới kính hiển vi và có thể ảnh hưởng đến kết quả của cả mùa giải, việc duy trì một hình ảnh hoàn toàn trung lập không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn là yếu tố then chốt đảm bảo uy tín và sự tin cậy.

"Trọng tài phải là người vô hình nhất trên sân,", Collina nhấn mạnh. "Nếu mọi người chỉ nói về trận đấu mà không nhắc đến trọng tài, đó là dấu hiệu cho thấy chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc".

Và có lẽ chính triết lý này khiến các trọng tài hàng đầu thế giới tự nguyện từ bỏ quyền được thể hiện cá tính thông qua ngoại hình - một quyền mà gần như mọi người trong xã hội hiện đại đều được hưởng.

Khi các ngôi sao bóng đá ngày càng trở nên nổi tiếng với những kiểu tóc độc đáo, hình xăm nghệ thuật và phong cách thời trang cá tính, người cầm còi vẫn kiên định với vẻ ngoài trung tính, gọn gàng - một biểu tượng cho sự công bằng, minh bạch và chuyên nghiệp mà họ đại diện.

