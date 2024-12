Bí mật đằng sau quyết định khó hiểu của MU

Hôm 4/7, Manchester United kích hoạt tùy chọn gia hạn thêm một năm trong hợp đồng của Ten Hag, kéo dài đến năm 2026. Quyết định này được đưa ra sau khi câu lạc bộ hoàn tất cuộc đánh giá nội bộ và quyết định không sa thải HLV người Hà Lan, bất chấp thành tích thiếu ấn tượng. Trước đó, ban lãnh đạo tiến hành phỏng vấn ít nhất sáu ứng viên cho vị trí HLV trưởng.

Tuy nhiên, ngay sau khi bản hợp đồng mới được ký kết, Manchester United âm thầm chuẩn bị cho một sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Quá trình tìm kiếm này kết thúc vào ngày 28/10 khi Ten Hag chính thức bị sa thải, và chỉ bốn ngày sau, Ruben Amorim được bổ nhiệm làm HLV trưởng mới.

Dù được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng đi lên, Ten Hag lại phải ra đi trong bối cảnh CLB khởi đầu mùa giải đầy thất vọng. Đội bóng tụt xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League và chỉ xếp thứ 21 trong số 36 đội tại Europa League.

Bất chấp việc đã chi hơn 200 triệu bảng để mang về năm bản hợp đồng mới trong mùa hè, Manchester United vẫn không thể cải thiện đáng kể hiệu suất thi đấu. Điều này khiến ban lãnh đạo phải đối mặt với chỉ trích khi sa thải Ten Hag chỉ sau 115 ngày kể từ khi ký hợp đồng mới.

Manchester United đã tổ chức các cuộc đàm phán với nhiều cái tên đình đám như Thomas Tuchel, Roberto De Zerbi, Kieran McKenna, Thomas Frank, Marco Silva và Mauricio Pochettino ngay từ cuối mùa giải trước. Tuy nhiên, việc thiếu một đội ngũ quản lý bóng đá ổn định khiến họ chần chừ trong quyết định thay đổi.

Giám đốc Kỹ thuật Jason Wilcox gia nhập vào tháng 4, nhưng giám đốc thể thao Dan Ashworth chỉ chính thức bắt đầu công việc ba ngày trước khi hợp đồng mới của Ten Hag được ký. CEO Omar Berrada cũng chỉ đảm nhận vị trí từ ngày 13/7. Trong thời gian đó, các cố vấn của Sir Jim Ratcliffe và những thành viên như Sir Dave Brailsford cùng Jean-Claude Blanc hỗ trợ tạm thời để đảm bảo hoạt động của câu lạc bộ.

Trong quá trình tìm kiếm HLV mới, Manchester United tập trung vào câu hỏi quan trọng: “Nếu có thể chọn bất kỳ ai mà không cần thỏa hiệp, ai sẽ là người phù hợp nhất?”. Lúc này, Ruben Amorim nổi lên như ứng viên hàng đầu nhờ cá tính mạnh mẽ, tư duy hiện đại và khả năng chiến thuật vượt trội.

Quyết định bổ nhiệm Amorim được dẫn dắt bởi CEO Omar Berrada, bác bỏ những tin đồn cho rằng Dan Ashworth không đồng tình với lựa chọn này. Các nguồn tin nội bộ cũng khẳng định Gareth Southgate - cựu HLV trưởng đội tuyển Anh - chưa bao giờ nằm trong danh sách ưu tiên của câu lạc bộ.

Dù vậy, dưới thời Armorim, thực tế khắc nghiệt ở Old Trafford nhanh chóng lộ diện khi Manchester United chịu thất bại 0-3 trước Bournemouth - lần thứ hai liên tiếp họ bị đối thủ này đánh bại trên sân nhà trong hai mùa giải.

Song, Amorim vẫn được kỳ vọng sẽ xây dựng một đội bóng có nền tảng vững chắc và đủ khả năng đưa Manchester United trở lại vị thế đỉnh cao. Quyết định đặt niềm tin vào chiến lược gia trẻ tuổi người Bồ Đào Nha đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, báo hiệu sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận bóng đá của câu lạc bộ.

Kế hoạch dài hạn của Manchester United giờ đây sẽ được thử thách bởi những áp lực thường trực, nhưng cũng mở ra hy vọng mới cho một kỷ nguyên đầy hứa hẹn.

