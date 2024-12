Amorim được toàn quyền xử lý Rashford

Manchester United đang đối mặt với những ngày đầy biến động, khi Marcus Rashford bị loại khỏi đội hình trong ba trận liên tiếp. Tuy nhiên, tương lai của tiền đạo này sẽ hoàn toàn nằm trong tay HLV Ruben Amorim, khi Sir Jim Ratcliffe và ban lãnh đạo CLB khẳng định họ sẽ không can thiệp vào các quyết định chuyên môn của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Từng là niềm hy vọng trên hàng công, Rashford, 27 tuổi, đã không thi đấu kể từ khi tuyên bố muốn tìm kiếm thử thách mới bên ngoài Old Trafford. Trong trận thua Bournemouth cuối tuần qua, anh tiếp tục bị loại khỏi danh sách thi đấu. Điều này làm dấy lên những nghi ngờ về việc liệu Manchester United có quyết định bán cầu thủ người Anh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông hay không.

Tuy nhiên, việc bán Rashford không hề dễ dàng. Mức giá chuyển nhượng 40 triệu bảng, cùng với mức lương thuộc hàng cao nhất đội, có thể trở thành rào cản trong việc tìm kiếm bến đỗ mới cho anh.

Ngay từ khi loại Rashford khỏi đội hình ở trận derby Manchester, Amorim nhấn mạnh rằng mọi quyết định lựa chọn cầu thủ đều dựa trên góc nhìn chiến thuật của ông. Sir Jim Ratcliffe, người chịu trách nhiệm chính trong các quyết định bóng đá tại Old Trafford, cùng CEO Omar Berrada, hoàn toàn ủng hộ quan điểm này.

"Đây là quyết định của tôi và sẽ luôn như vậy", Amorim phát biểu trước trận thua Bournemouth. "Tôi muốn khai thác những gì tốt nhất từ các cầu thủ và thử nghiệm các cách tiếp cận khác nhau. Đó là điều tôi tập trung vào".

Sau trận derby với Man City, Rashford được ghi nhận vắng mặt ở các buổi tập do vấn đề sức khỏe. Anh cũng không tham gia trận đấu với Tottenham tại Carabao Cup, dù đã xuất hiện tại Old Trafford vào chủ nhật trong trang phục câu lạc bộ.

Trong khi đó, Alejandro Garnacho, người cũng bị loại khỏi đội hình trong trận derby, nhanh chóng được triệu tập trở lại và ra sân trong hai trận đấu sau đó. Sự trở lại của Garnacho, nhờ nỗ lực trong tập luyện, càng làm dấy lên câu hỏi về vị trí của Rashford trong kế hoạch của Amorim.

Manchester United hiện chìm sâu ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Premier League, và áp lực dành cho Amorim ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, Sir Jim Ratcliffe và ban lãnh đạo INEOS vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào HLV người Bồ Đào Nha, khẳng định rằng ông cần toàn quyền tự quyết để định hình đội bóng theo ý mình.

Manchester sẽ có trận đấu gặp Wolves vào ngày 27/12. Khi được hỏi về khả năng Rashford trở lại đội hình, Amorim trả lời một cách thận trọng: "Còn tùy. Chúng ta sẽ chờ xem".

Trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng tháng 1 chỉ còn cách vài ngày, thời gian để Manchester United và Rashford tìm ra giải pháp không còn nhiều. Dù vậy, quyết định cuối cùng sẽ vẫn nằm ở Amorim - người đang cố gắng đưa đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất mùa giải.

