Bị lừa trắng tay, cậu bé Kazakhstan vẫn chạm giấc mơ Barca

Hành trình của cậu bé Kazakhstan, Karim khép lại bằng bản hợp đồng với Barcelona sau nhiều năm cùng cha vượt qua lừa đảo và khó khăn.

Karim đang thi đấu cho đội trẻ Barcelona.

Bóng đá không thiếu những câu chuyện cổ tích, nhưng hành trình của Karim mang màu sắc đặc biệt. Cậu bé 15 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo tại Kazakhstan, đã cùng cha rời quê hương để theo đuổi giấc mơ khoác áo Barcelona.

Ba năm trước, cha của Karim, ông Ruslan, quyết định dồn phần lớn tiền tiết kiệm để đưa con trai sang châu Âu thử việc. Tuy nhiên, giấc mơ ấy suýt vỡ vụn khi hai cha con trở thành nạn nhân của một kẻ tự xưng là “cò” bóng đá, người hứa hẹn kết nối với Barcelona nhưng không bao giờ thực hiện. Ruslan tiếp tục bị lừa thêm nhiều lần, trước khi nhận ra sự thật.

Dù vậy, ông vẫn không từ bỏ. Hai cha con chuyển đến Barcelona sinh sống, bắt đầu lại từ con số gần như bằng không. Karim gia nhập đội trẻ Cerdanyola, sau đó chuyển sang Sant Cugat và chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải. Chính tại đây, tài năng của cậu bắt đầu được chú ý.

Trong 6 tháng gần nhất, Karim có bước tiến rõ rệt, thu hút sự quan tâm từ nhiều đội bóng, trong đó có Barcelona. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó, khi gia đình cậu từng suýt ký một hợp đồng khác do rào cản ngôn ngữ. Nhờ sự hỗ trợ từ những người tư vấn mới, thỏa thuận này được hủy bỏ kịp thời.

Cuối cùng, giấc mơ đã thành hiện thực. Karim ký hợp đồng 3 năm với Barcelona và sẽ gia nhập La Masia, học viện nổi tiếng với việc đào tạo những tài năng trẻ hàng đầu thế giới.

Cha của cậu tiếp tục ở lại Tây Ban Nha làm việc, trong khi mẹ và các anh chị em vẫn ở Kazakhstan. Một hành trình nhiều nước mắt, nhưng kết thúc bằng phần thưởng xứng đáng cho niềm tin không bị đánh bại.