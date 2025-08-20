Bị la ó là kẻ vũ phu, nhà vô địch World Cup rời CLB

Nhà vô địch World Cup 2014 chấm dứt hợp đồng chỉ sau ba trận đấu ở mùa giải mới, khép lại quãng thời gian 15 tháng đầy sóng gió tại CLB.

Boateng từng nhận án treo vì đánh bạn gái

Ngày 31/5/2024, Jerome Boateng, trung vệ từng cùng đội tuyển Đức vô địch World Cup 2014, ký hợp đồng hai năm với LASK Linz - CLB hàng đầu của Áo. Tưởng chừng LASK Linz sẽ là bến đỗ an nhiên cho Boateng nghỉ ngơi sau một thập kỷ cống hiến ở Bayern Munich. Tuy nhiên, ở tuổi 36, hợp đồng của Boateng bị chấm dứt sớm một năm theo thỏa thuận đôi bên.

Vài tháng sau khi đến Áo, Boateng tránh được án tù nhưng bị tòa án Đức kết tội cố ý gây thương tích cho bạn gái cũ, đồng thời phải nhận án phạt treo. Vụ việc bắt nguồn từ kỳ nghỉ năm 2018, khi mẹ của hai cô con gái sinh đôi tố cáo Boateng ném một chiếc đèn (nhưng trượt), ném tiếp một chiếc hộp giữ lạnh khiến cô bị thương ở tay, rồi sau đó còn đánh và giật tóc.

Tháng 7/2024, tòa án cho biết Boateng bị buộc phải nộp hơn 84.000 bảng cho các tổ chức từ thiện, trong khi khoản phạt treo hơn 168.000 bảng sẽ được thi hành nếu anh tái phạm. Theo nguyên tắc suy đoán vô tội, anh không bị buộc tội hành hung, cưỡng bức hay phỉ báng.

Dù tránh được án tù, vụ kiện khiến Boateng phải hứng chịu làn sóng phản đối dữ dội từ các CĐV LASK. Hồi tháng 3, anh liên tục bị la ó và gán cho biệt danh “kẻ vũ phu” trên khán đài.

Có lẽ đó là một trong những lý do khiến Boateng chán nản với cuộc sống ở Áo và chấp nhận chấm dứt hợp đồng. Ngoài ra, việc Boateng chỉ ra sân 13 trận vì chấn thương liên miên kể từ ngày gia nhập đội bóng cũng khiến LASK muốn chia tay anh.