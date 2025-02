Bi kịch của Rashford

Rashford từng là biểu tượng của Manchester United, một tài năng xuất sắc trưởng thành từ lò đào tạo Carrington. Tuy nhiên, từ chỗ là niềm hy vọng lớn nhất của "Quỷ đỏ", anh giờ đây đang tiến gần đến cánh cửa rời khỏi Old Trafford.

Những gì đã diễn ra trong hai tháng qua vẽ nên bức tranh rõ ràng về mối quan hệ căng thẳng giữa Rashford và HLV Ruben Amorim, cũng như con đường không có lối về của anh tại CLB.

Ngày 1/12, Rashford thi đấu bùng nổ khi lập cú đúp giúp Manchester United đè bẹp Everton 4-0. Nhưng chỉ ít ngày sau, anh bất ngờ bị loại khỏi đội hình xuất phát trong trận đấu gặp Arsenal, mở ra chuỗi ngày ám ảnh kéo dài gần hai tháng.

Theo nhiều nguồn tin, HLV Amorim nhận được báo cáo rằng Rashford có mặt tại một quán bar ở Manchester vào tối thứ sáu (29/11), chưa đầy 48 giờ trước trận đấu với Everton. Vốn là người đề cao kỷ luật, Amorim không chấp nhận việc cầu thủ của mình tham gia các hoạt động vui chơi sát ngày thi đấu.

Khi được hỏi, Rashford phủ nhận sự việc, nhưng có vẻ như lời giải thích này không đủ thuyết phục vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Sau đó, Rashford chỉ có một lần duy nhất được đá chính trong trận gặp Viktoria Plzen tại Europa League vào ngày 12/12, nhưng màn trình diễn thiếu ấn tượng khiến anh bị thay ra từ phút 56. Từ đó, anh bị loại khỏi danh sách đăng ký ở 11/12 trận của CLB.

Ngay cả trong trận gặp Newcastle ngày 30/12, khi Bruno Fernandes và Manuel Ugarte vắng mặt, Rashford cũng chỉ ngồi trên ghế dự bị mà không được tung vào sân. Khi được hỏi về quyết định này, Amorim bình thản đáp: "Mỗi tuần tôi chọn đội hình, và lần này cậu ấy ở đây".

Câu trả lời ngắn gọn nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa - không có gì đảm bảo Rashford sẽ còn được trọng dụng trong những trận tiếp theo.

Ngày 3/1, Amorim xác nhận Rashford vắng mặt trong các buổi tập vì bị ốm và không thể ra sân trong trận gặp Liverpool. Dù vậy, cách ông nói về Rashford càng cho thấy sự xa cách giữa hai người: "Điều đó phụ thuộc vào cậu ấy nhiều hơn là tôi. Cậu ấy phải thực sự khao khát. Cậu ấy ở đây và sẵn sàng thi đấu nếu tôi quyết định".

Mối quan hệ giữa Rashford và Amorim không chỉ là chuyện của riêng họ, mà còn có sự can thiệp từ ban lãnh đạo CLB. Giám đốc thể thao INEOS Sir Dave Brailsford, CEO Omar Berrada và Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox đều ủng hộ cách tiếp cận cứng rắn của Amorim đối với Rashford.

Sau trận thắng Man City 2-1, Amorim nói thẳng về tình huống của Rashford: "Chúng tôi đã thử nhiều cách nhưng không hiệu quả. Vậy có nên tiếp tục làm như cũ không? Hay phải thử một điều gì đó khác?".

Câu hỏi này không chỉ dành cho Rashford, mà còn gửi đến cả ban lãnh đạo United, những người đang cân nhắc về tương lai của cầu thủ này.

Vụ việc gần đây không phải là lần đầu tiên Rashford gặp rắc rối với kỷ luật. Tháng 1/2024, anh từng gây tranh cãi khi tiệc tùng hai đêm liên tiếp ở Belfast trước một buổi tập quan trọng. Khi đó, Rashford báo ốm vào sáng thứ sáu, nhưng sau đó bị phát hiện đã ra ngoài ngay trước đó.

Dưới thời Erik ten Hag, Rashford cũng từng bị loại khỏi đội hình trận FA Cup gặp Newport County vì lý do tương tự. Tuy nhiên, Ten Hag vẫn tạo điều kiện để anh trở lại ngay trận sau đó, và Rashford thậm chí còn ghi bàn vào lưới Wolves giúp United thắng 4-3.

Dù vậy, Amorim không có sự kiên nhẫn như người tiền nhiệm. Cách tiếp cận của ông rõ ràng và cứng rắn hơn.

Rashford cũng từng là một bài toán nan giải với nhiều HLV trước đó. Ralf Rangnick nhận xét rằng Rashford thể hiện rất tốt trong các buổi tập nhưng lại không duy trì được phong độ đó trên sân. Ole Gunnar Solskjaer phải đau đầu khi cả Rashford và Jadon Sancho đều thích đá cánh trái, khiến ông gặp khó khăn trong việc phân bổ đội hình.

Dưới thời Ten Hag, Rashford có mùa giải bùng nổ 2022/23 với 30 bàn thắng, nhưng mối quan hệ giữa họ dần rạn nứt do bất đồng về triết lý huấn luyện.

Sir Jim Ratcliffe từng đặt kỳ vọng lớn vào Rashford khi tiếp quản Manchester United vào mùa hè năm ngoái. Với mức lương 325.000 bảng/tuần (hơn 400.000 USD ), United mong muốn anh sẽ là đầu tàu của đội bóng. Tuy nhiên, khi phong độ không cải thiện, ban lãnh đạo đã thay đổi quan điểm - sẵn sàng để Rashford ra đi.

Khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa, Manchester United tích cực tìm bến đỗ mới cho anh. Rashford cũng bày tỏ mong muốn tìm kiếm một thử thách mới và khẳng định: "Khi tôi rời đi, sẽ không có bất kỳ sự oán giận nào".

Tuy nhiên, việc tìm một CLB sẵn sàng đáp ứng mức lương khủng của anh không hề đơn giản. Các đội bóng lớn như Barcelona, Dortmund và Milan đã bày tỏ sự quan tâm nhưng không thể đạt thỏa thuận.

Cuối cùng, Aston Villa trở thành điểm đến khả dĩ nhất, khi HLV Unai Emery tin rằng ông có thể giúp Rashford tìm lại phong độ đỉnh cao. Một bản hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt đang được đàm phán và nhiều khả năng sẽ hoàn tất trong những ngày tới.

Với 138 bàn sau 426 trận, Rashford xứng đáng là một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử Manchester United. Nhưng đôi khi, tài năng thôi là chưa đủ. Trong bóng đá hiện đại, sự chuyên nghiệp và kỷ luật quan trọng không kém gì kỹ năng trên sân cỏ.

Amorim đã từng nói một câu rất thẳng thắn về tình trạng của Rashford: "Tôi thà để HLV thủ môn Jorge Vital (63 tuổi) vào sân còn hơn một cầu thủ không cống hiến hết mình mỗi ngày".

Câu chuyện của Rashford tại Manchester United không kết thúc với một vụ scandal lớn, cũng không phải một cuộc xung đột nảy lửa. Thay vào đó, đó là sự rạn nứt dần dần giữa một đội bóng đang tái thiết và một cầu thủ dường như không còn động lực như trước.

Liệu Rashford có thể tìm lại chính mình tại Aston Villa? Hay đây sẽ là một bước lùi trong sự nghiệp? Câu trả lời sẽ sớm có trong những tháng tới.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.