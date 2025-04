Bi kịch bóng đá của Kane

Kane có một mùa giải UEFA Champions League bùng nổ nhất sự nghiệp. Trước trận tái đấu Inter Milan vào rạng sáng 17/4, tiền đạo người Anh ghi 10 bàn ở sân chơi danh giá nhất châu Âu, thành tích có thể giúp anh tạo dấu ấn trong cuộc đua Quả bóng Vàng năm nay.

Tuy nhiên, bóng đá không chỉ đơn giản là những con số. Dù Kane nâng thành tích ghi bàn của mình lên con số 11 sau trận đấu ở Milan, bi kịch là bàn thắng vào lưới Yann Sommer lại trở thành bàn thắng cuối cùng của anh trong mùa giải này.

Inter Milan hòa Bayern Munich 2-2, giúp họ giành chiến thắng với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận, và chính thức giành vé vào bán kết. Trong khi đó, Kane và các đồng đội của anh phải ngậm ngùi chia tay cuộc chơi.

Giống như trận lượt đi, Kane lại bỏ lỡ những cơ hội quan trọng. Phút 90+1, trong một tình huống lộn xộn, bóng tìm đến chân Kane. Anh thực hiện một cú sút nhanh, nhưng trái bóng lại bay vọt xà.

Tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) cho pha bóng này là 0.11, cho thấy đây là một cơ hội không quá khó để ghi bàn, nhưng tiếc thay, Bayern Munich lại đánh mất cơ hội quý giá. Các đồng đội của Kane gần như không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy pha bóng này.

Cựu cầu thủ Chelsea và tuyển Anh, Joe Cole, bình luận trên TNT Sport: "Tôi nghĩ khi Kane xem lại pha bóng này, anh ấy sẽ cảm thấy rất đau đớn. Thủ môn đang ở thế không có sự che chắn, nếu Kane chỉ cần nâng bóng lên một chút, đó sẽ là pha lốp bóng dễ dàng".

Trên đất Italy, chính Kane là người mở tỷ số cho Bayern Munich, thắp lên hy vọng cho đội khách. Tuy nhiên, pha dứt điểm đó không để lại nhiều ấn tượng, ngược lại, người ta nhớ đến cú sút vọt xà, bỏ lỡ cơ hội vàng mà Kane sẽ không thể quên. Khi tiếng còi kết thúc vang lên, chính cựu trung phong Tottenham Hotspur cũng không kìm được nước mắt.

Tuần trước, Kane cũng vô duyên trước khung thành của Yann Sommer trong trận đấu có tỷ lệ xG đạt mức 1.00, nghĩa là anh có thể ghi được 1 bàn. Trên mạng xã hội, người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng, cho rằng Kane đã "giết chết cơ hội" và khiến Bayern Munich phải rời cuộc chơi.

Nỗi đau của Kane càng thêm lớn khi người hâm mộ không quên gợi lại thất bại mà anh từng trải qua ở World Cup 2022. Trong trận tứ kết gặp tuyển Pháp, Kane đá hỏng quả penalty quyết định vào cuối trận, khiến đội tuyển Anh phải chia tay giải đấu.

Một lần có thể do sự cố, hai lần có thể là ngẫu nhiên, nhưng nếu kịch bản tương tự lặp lại lần thứ ba, liệu đó có phải là một thói quen? Với Kane, anh đang phải đối mặt với một "thói quen xấu" - phung phí cơ hội và khiến đội nhà phải trả giá.

Trong khi đó, HLV Vincent Kompany của Bayern Munich dù thất vọng, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh khi đánh giá chiến dịch của đội bóng. Ông cho rằng các học trò đã thi đấu tốt, chỉ tiếc là những pha bóng chết khiến họ phải trả giá.

"Bóng đá là về những chi tiết nhỏ. Nhìn vào hai trận đấu, tôi nghĩ chúng tôi đã làm rất tốt, chỉ là những pha bóng chết đã khiến chúng tôi phải trả giá", HLV Kompany chia sẻ.

Thuyền trưởng người Bỉ đã đúng. Ở Champions League, những chi tiết nhỏ đôi khi lại quyết định thành bại. Người hâm mộ Bayern Munich giờ đây không ngừng thốt lên hai chữ "giá như". Giá như Kane dứt điểm tốt hơn trong trận lượt đi tại Allianz Arena. Giá như Kane chính xác hơn trong cú sút cuối trận tại Milan… và còn nhiều "giá như" khác nữa.

Tuy nhiên, lịch sử không thể thay đổi. Bayern Munich bị loại vì không tận dụng tốt các cơ hội có được. Họ phải trả giá cho những tình huống bỏ lỡ trước khung thành đối phương, và Kane chắc chắn là một trong những người phải chịu trách nhiệm.

Khoảnh khắc Kane sút bóng vọt xà ở phút bù giờ, đó cũng chính là lúc anh tự tay phá hủy cả một mùa giải ấn tượng. 11 bàn sau 13 trận tại Champions League là thành tích đáng nể, nhưng giờ đây, mọi thứ tan thành mây khói khi Bayern Munich chính thức rời cuộc chơi.

Mùa này, Bayern Munich của Kane vẫn còn cơ hội đoạt cúp - đó là danh hiệu Bundesliga. Trung phong người Anh sẽ giải được "vận đen", tức không có lấy chiếc cúp nào trong sự nghiệp. Song, Champions League vẫn là sân chơi "Hùm xám" đặt ưu tiên cao hơn.

Mùa này, trận chung kết lại diễn ra ở Allianz Arena. Dù vậy, đây không phải là năm của Bayern Munich. Họ sẽ phải chờ mùa tiếp theo. Tất cả vì những pha hỏng ăn tệ hại trước khung thành.

