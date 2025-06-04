Bị đánh 140 roi vì ngoại tình, người phụ nữ Indonesia ngất xỉu

Một phụ nữ đã ngất xỉu sau khi bị đánh roi 140 lần theo luật Sharia tại tỉnh Aceh, Indonesia. Người phụ nữ và một nam giới khác bị cáo buộc quan hệ tình dục ngoài hôn nhân và uống rượu.

Đám đông tụ tập xem người phụ nữ bị phạt roi vì quan hệ tình dục ngoài hôn nhân và uống rượu. Ảnh: ABC.

Cảnh sát Sharia tại Aceh đã thi hành án phạt đối với một cặp nam nữ bị cáo buộc quan hệ tình dục ngoài hôn nhân và uống rượu. Aceh là địa phương duy nhất tại Indonesia, quốc gia có dân số Hồi giáo lớn nhất thế giới, áp dụng luật Sharia.

Theo phóng viên AFP có mặt tại hiện trường, hai người bị đánh bằng roi mây vào lưng tại một công viên công cộng, trước sự chứng kiến của hàng chục người. Người phụ nữ đã ngất xỉu sau khi chịu hình phạt và được đưa lên xe cứu thương.

Ông Muhammad Rizal, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Sharia tại thành phố Banda Aceh, cho biết, cả người nam và người nữ đều bị đánh 140 roi, gồm 100 roi vì quan hệ tình dục ngoài hôn nhân và 40 roi vì uống rượu.

Giới chức địa phương cho rằng đây là một trong những mức án đánh roi cao nhất từng được áp dụng kể từ khi luật Sharia được triển khai tại Aceh, sau khi tỉnh này được trao quyền tự trị đặc biệt trong năm 2001.

Cặp đôi nói trên nằm trong số 6 người bị phạt đánh roi vì vi phạm luật Hồi giáo. Trong đó có một nam sĩ quan cảnh sát Sharia và bạn gái của người này, hai người bị phát hiện ở cùng nhau tại một không gian riêng tư, mỗi người bị đánh 23 roi.

“Như đã cam kết, chúng tôi không có ngoại lệ, đặc biệt là với chính thành viên trong lực lượng cảnh sát Sharia. Vụ việc này rõ ràng làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng”, ông Rizal nói.

Tại Aceh, hình phạt đánh roi được áp dụng đối với nhiều hành vi vi phạm, bao gồm đánh bạc, uống rượu, quan hệ đồng giới và quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Năm 2025, hai người đàn ông từng bị đánh 76 roi mỗi người vì có quan hệ đồng giới.