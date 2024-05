Bị chỉ trích vì thưởng chai nước uống dở của nữ idol cho nam sinh

Cách làm này dấy lên cuộc tranh cãi. Nhiều người cho rằng tặng chai nước uống dở của nhóm nữ idol cho nam sinh rất phản cảm.

Việc thưởng chai nước uống dở của nữ idol cho nam sinh bị netizen chỉ trích là hành vi tình dục hóa phụ nữ. Ảnh: X.

Theo Koreatimes, gần đây, những clip ghi lại buổi biểu diễn hôm 22/5 của nhóm nhạc nữ idol Oh My Girl tại một đại học ở Asan, tỉnh Chungcheong, Hàn Quốc, bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội.

Nhưng điều cộng đồng mạng chú ý lại là việc hội sinh viên trường này dùng các chai nước mà nữ idol uống qua để làm phần thưởng cho sinh viên nam.

Cụ thể, sau màn trình diễn của Oh My Girl, người dẫn chương trình mời các nam sinh lên sân khấu để biểu diễn tài năng. Tại đây, họ được thưởng những chai nước mà nhóm nhạc đã uống.

Người dẫn chương trình hỏi một nam sinh: "Bạn muốn lấy chai của ai?". Nam sinh nêu tên một nữ idol, người dẫn chương trình kiểm tra lại các chai nước giống như nó được dán tên từng thành viên trong nhóm nhạc, trước khi trao nó cho sinh viên.

Những clip ghi lại cảnh đó khiến khán giả phản ứng gay gắt.

“Họ làm điều đó để làm gì?”, “Thật dơ dáy!”, nhiều người chỉ trích.

Cả người dẫn chương trình lẫn nam sinh được thưởng chai nước thừa đều bị lên án.

Trước phản ứng dữ dội, ngày 27/5, trên fanpage của mình, hội sinh viên và ban tổ chức đã đưa ra lời xin lỗi.

“Tôi tưởng đây sẽ là phần thưởng đáng nhớ nhưng hóa ra nó lại tai hại. Một số sinh viên tham gia phần thi, mong đợi giải thưởng, họ rất bất ngờ khi nhận chai nước của Oh My Girl. Lỗi do tôi phán đoán kém, xin cứ chỉ trích rồi và đừng nặng lời với các sinh viên”, người dẫn chương trình viết.

Hội sinh viên, đơn vị tổ chức chương trình, cũng xin lỗi “những người cảm thấy khó chịu và bị ảnh hưởng vì các hành động không phù hợp trong chương trình”.

Họ nói thêm đây là cách làm bột phát của người dẫn chương trình, ban tổ chức, trường đại học hay nhóm nhạc nữ đều không biết trước.

Hội sinh viên cũng xin lỗi nhóm Oh My Girl cùng người hâm mộ vì phản ứng sau chương trình.

Tuy nhiên, những lời xin lỗi đó không ngăn nổi làn sóng chỉ trích. Nhiều người lên án gay gắt việc một trường đại học lại tình dục hóa phụ nữ, coi món đồ của nữ idol làm phần thưởng cho nam sinh như vậy.