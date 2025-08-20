Bị bắt vì dùng email công ty đặt 7.000 đơn ‘ship ảo’

Một người đàn ông ở Nhật Bản đã dùng email công ty của 2 đồng nghiệp để đặt gần 7.000 món hàng trị giá hàng trăm nghìn USD. Ông cho biết mình làm vậy “chỉ để giải tỏa”.

Trụ sở cảnh sát tỉnh Gunma, Nhật Bản. Ảnh: Yomiuri

Báo Yomiuri đưa tin, ngày 19/8 theo giờ địa phương, cảnh sát tỉnh Gunma, Nhật Bản đã bắt giữ một người đàn ông 30 tuổi đang làm việc cho một công ty chuyên sản xuất và kinh doanh sản phẩm hóa chất tại thành phố Ota.

Cảnh sát cho biết ông ta bị tình nghi đã tạo và sử dụng trái phép hồ sơ điện tử cá nhân để thực hiện một loạt đơn hàng giả với mục đích trêu chọc đồng nghiệp trong cùng công ty.

Theo thông báo, người đàn ông đã đặt tổng cộng 7.027 mặt hàng giả. Tổng giá trị các đơn lên tới 26 triệu yen ( 180.000 USD ) trên trang web của một nhà bán lẻ thiết bị gia dụng lớn, trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến 29/11/2024. Ông đã đăng ký thông tin đặt hàng bằng email công ty của 2 đồng nghiệp.

Người đàn ông thừa nhận các cáo buộc: “Tôi thấy đồng nghiệp của mình hoảng loạn rất thú vị nên tôi làm vậy chỉ để giải tỏa căng thẳng”.

Nhà bán lẻ đồ điện tử này nghi ngờ những đơn hàng bất thường như “999 thùng chai nhựa PET đựng trà loại 30 chai” nên đã không giao hàng.

Công ty của người đàn ông này đã báo cáo với cảnh sát tỉnh sau khi phát hiện địa chỉ email nội bộ bị sử dụng trái phép.