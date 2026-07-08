Bị bắt sau 6 giờ cướp giật tài sản của người bán vé số

Sau 6 giờ khẩn trương truy vết, Công an xã Hàm Thuận Bắc bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Thế (SN 1993, trú thôn 1, xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h ngày 7/7, ông Ung Văn Tám đang đi bán vé số trên đường ĐT714, theo hướng từ ngã ba 21, thuộc thôn Phú Hòa, xã Hàm Thuận Bắc đến xã Đông Giang, trên xe có để một giỏ xách màu đen, bên trong có gần 13 triệu đồng, điện thoại và vé số (xổ ngày 7/7/2026).

Đối tượng Nguyễn Duy Thế tại trụ sở Công an.

Khi đến khu vực trước Nhà máy gạo Chín Phong, thuộc thôn Hàm Phú, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng, thì bất ngờ bị một thanh niên điều khiển môtô áp sát, giật lấy giỏ xách của ông Tám rồi nhanh chóng tăng ga quay đầu xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hàm Thuận Bắc đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện truy vết đối tượng.

Tang vật vụ cướp.

Sau khoảng 6 giờ truy xét, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ Nguyễn Duy Thế, thu hồi tang vật gồm một điện thoại di động, 12,5 triệu đồng và 26 tờ vé số.