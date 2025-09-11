Bí ẩn Mendy

Hơn bốn tháng sau lần ra sân gần nhất, Ferland Mendy vẫn chưa trở lại.

Hơn bốn tháng sau lần ra sân gần nhất, Ferland Mendy vẫn chưa trở lại.

Hậu vệ người Pháp, từng được HLV Carlo Ancelotti ca ngợi là “hậu vệ trái phòng ngự hay nhất thế giới”, giờ trở thành cái tên xếp thứ ba trong lựa chọn của Real Madrid ở hành lang trái – sau Alvaro Carreras và Fran Garcia.

Mùa hè 2025, Real chi 50 triệu euro để mang về Carreras, bất chấp phong độ ấn tượng của Fran Garcia tại FIFA Club World Cup. Quyết định này phần nào phản ánh thực tế: Mendy không còn là sự đảm bảo. Chấn thương liên miên khiến anh chỉ góp mặt hơn 2.000 phút ở mùa trước, và ngay cả khi thi đấu, phong độ cũng đặt ra nhiều dấu hỏi.

Điểm nhấn buồn nhất đến ở chung kết Cúp Nhà vua mùa trước. Được tung vào sân để đối phó với Lamine Yamal, Mendy chỉ trụ vững 11 phút rồi rời sân vì chấn thương rách gân cơ đùi phải, buộc phải phẫu thuật ngày 30/4.

Ban đầu, Mendy được dự báo nghỉ 2-2,5 tháng, nhưng giờ đã hơn bốn tháng, Mendy vẫn chưa thể tập luyện bình thường cùng đồng đội. Điều khó hiểu là anh từng tham gia tập huấn trước mùa giải và góp mặt ở ba vòng La Liga đầu tiên, trước khi hoàn toàn biến mất.

Real Madrid thừa nhận sẵn sàng lắng nghe đề nghị chuyển nhượng Mendy trong mùa hè, song không có bất kỳ lời hỏi mua nào. Với Carreras giữ chắc suất đá chính và Fran Garcia chờ sẵn xoay vòng, Mendy đang dần tụt lại phía sau, chứng kiến chuyến tàu Bernabéu lướt qua.

Tương lai của cầu thủ từng tiêu tốn 48 triệu euro để mang về từ Lyon giờ trở thành một ẩn số. Khi nào Mendy trở lại - và liệu anh có còn chỗ đứng ở Madrid? Câu hỏi ấy, cho đến lúc này, vẫn chưa có lời giải.